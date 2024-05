De Haro: "Puigdemont no consigue su objetivo de ser presidente pero sigue teniendo el botón de la legislatura"

Audio

San Joan del Pla del Cors, es el pueblo al lado del centro de organización de Junts, donde en este momento reside Puigdemont. Estoy cerca de una urbanización, en un sitio idílico, con higueras, que es donde en este momento está él. Parte del equipo de La Tarde ha estado recorriendo sus lugares, en esta mañana en la que se ha hecho evidente de lo que quería, se lo han negado las urnas.

Cataluña no le ha dado lo que él quería. Aquí le preguntas a la gente y no lo conocen la mayoría, pero he hablado con el carnicero que dice que sí le conoce, que le parece un héroe y que es un defensor de Cataluña. Toda esta conversación ha sido en español por mí, por su parte en francés, no habla ni una sola palabra en catalán.

Antes de estar aquí hemos estado en Elna, donde se guardaron las urnas en 2017 y se imprimieron las papeletas para aquel falso referéndum de esa independencia de Cataluña que duró tan poco. He hablado con un camarero que alguna vez le dio de cenar, y dice que las urnas estaban guardadas en el ayuntamiento.

Antes de todo eso, mientras terminaba, llegábamos cerquita y hemos estado en los futbolines que había montado ahí para recibir a todos. En esa instalación, Puigdemont se ha negado a reconocer lo que han dicho las urnas. Ahora que han votado los catalanes, ahora no le vale eso a Puigdemont, sigue diciendo que quiere un referéndum y los catalanes han votado a partidos que no piden un referéndum.

Además, pide ser el presidente. Aragonès le dice a Puigdemont que pedalee, y le dice el PSC a Puigdemont que qué es eso de exigir que el PSC le haga presidente. Puigdemont no consigue, después de estos resultados, su objetivo de volver a Cataluña como presidente, pero aunque no consigue su objetivo y ha habido una victoria clara de los independentistas, Puigdemont, aquí en este pueblo del sur de Francia, sigue teniendo el botón de la legislatura.