Denuncian "caos, enfado, inquietud y preocupación" de profesionales sanitarios frente al coronavirus

Hay inquietud entre los profesionales sanitarios de la provincia por las medidas que la consellería de Sanitat ha adoptado para hacer frente a la crisis del coronavirus. A la falta de personal que en los últimos años se está produciendo, se le suma ahora la falta de equipos de protección adecuados. Algo que afecta, principalmente a los centros de salud.

Lo denuncia en COPE el portavoz de Sanidad en el sindicato CSIF EN cASTELLÓN, Vicente Navarro, quien explica a COPE que "nos ha pillado el toro" porque "los centros de salud apenas tiene material. En Castellón en centros de salud hay un equipo de proteccción individual para un médico o para dos médicos; en admisión ni se han molestado en ello y no han puesto mamparas de aislamiento pese a que lo hemos pedido por escrito".

Médicos, enfermeros, celadores, auxiliares... son las primeras personas que deben atender a las personas que puedan padecer síntomas de coronavirus. Por ello, insiste CSIF, hay falta de previsión: "Es una total improvisación y un absoluto caos".

Navarro explica que "sobretodo hay enfado, muchísima preocupación en el personal sanitario".

También añade que los responsables políticos de Sanidad no dan el nivel para atajar esta crisis. "Los responsables de sanidad el problema es que no dan el nivel necesario para esta crisis", que se debe a que "las cosas no la toman en serio o no hacen lo que tiene que hacer".

La falta de personal es otro problema. "La UCI es un tema fundamental" para hacer frente al coronavirus y "la medida es no reforzar el personal de la UCI". Concluye lamentando que "hace un mes y pico o dos meses lo que hicieron es que hubiera menos auxiliares de enfermería el fin de semana para ahorrar".

Todo ello pese a que en Castellón hay, actualmente, tres personas afectadas. Dos permanecen ingresadas en el Hospital Provincial y una tercera está en situación de hospitalización domiciliaria en su vivienda particular de Alcossebre.