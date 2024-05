Unicaja destrona a Real Madrid y a Barcelona del liderato 15 años después

Carlos Cabezas, Pepe Sánchez, Jesús Lázaro, Berni Rodríguez, Marcus Brown, Walter Herman, Stephane Risacher, Kostas Vasileiadis, Jorge Garbajosa, Florent Pietrus, Sandro Nicevic, Daniel Santiago, está plantilla de leyenda fue la primera en lograr un campeonato de la liga regular y a la postre se proclamaron campeones de la liga ACB. Después de años de travesía por el desierto y cuando parecía que esto no podía suceder, el Unicaja de 2024 ha logrado desbancar a Real Madrid y Barcelona del primer puesto de la liga regular y proclamarse campeones. Aunque como reconoce Ibón Navarro, esto no les vale para nada: "A esto hay que darle su mérito y su valor, que es un mojón porque ahora llegan los playoffs y esto no vale para nada".





Aunque tenga razón, no hay que restarle ningún mérito. Hacía 15 temporadas que un equipo no era capaz de desbancar a Real Madrid o Barcelona de la primera posición del torneo de la regularidad. El último en hacerlo fue el Baskonia en la temporada 2008/09. Desde entonces, los dos grandes trasatlánticos del baloncesto español han venido repartiéndose los primeros puestos. Precisamente, hasta la consecución del triunfo de Unicaja en la Copa del Rey de 2023, ese año 2009 fue el último de un equipo campeón de Copa que no fue ni Madrid ni Barça. Lo mismo son señales.

FACTOR CANCHA A FAVOR

Lo que es tangible y eso no se lo va a quitar nadie a Unicaja, es que tendrá el factor cancha a favor durante todos los play offs, que si pasa las eliminatorias, evitaría a Real Madrid y Barcelona hasta una final y que este equipo tiene todos los argumentos para ser el campeón de liga. Y es algo que tienen claro los entrenadores que se enfrentan a Unicaja, como es el caso de Luis Guil, entrenador del Zunder Palencia: "Es un claro candidato al título, es uno de los mejores equipos, no solo de España, también de Europa. Si jugara la Euroliga estoy convencido de que podría competirla, no sé si ganarla, pero competir un play off seguro"

Aunque el mejor título que está consiguiendo Unicaja en este tiempo es el del recuperar y renovar a su afición: "Nosotros respetamos nuestra historia, que es muy importante en lo deportivo y lo social. Entonces tendremos futuro. En el momento que hay mucha gente alrededor del proyecto tiene más vitalidad y más posibilidad económica. El merchandising va mucho mejor, lo comercial también se añade. Tenemos que intentar crecer, no solo queremos ser el equipo de Málaga, también de la provincia, territorios colindantes y, por qué no, el equipo de Andalucía porque es el equipo de toda la región"





El Carpena vive entregado por su equipo, mucha gente joven, muchos niños están poblando las gradas del Palacio de los deportes y la semilla que parecía seca hace tres años ha vuelto a florecer entre los malagueños, para Alberto Díaz, ese es mejor recuerdo que se lleva de las celebraciones de la Basketball Champions League: "La ilusión de la gente y de los niños es lo más bonito del título. Cada vez vemos más niños en el Carpena, y como malagueño eso es maravilloso".





Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyson Carter, Tyler Kalinoski, Kameron Taylor, Jonatan Barreiro, Melvin Ejim, Will Thomas, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Augusto Lima y David Kravish han igualado al equipo de leyendas de 2006, ahora están a tres eliminatorias de poder superarlos con un play off que se antoja apasionante.