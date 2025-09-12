Dos ayuntamientos de Castellón afrontan reestructuración y hasta una alianza entre Compromís y Ciudadanos

La alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, reestructura áreas de su gobierno para seguir impulsando los proyectos de ciudad marcados como objetivo en el presente mandato. La finalidad es seguir haciendo de Castellón una ciudad de todos, sumando calidad de vida y oportunidades.

La nueva composición del gobierno municipal de la capital de La Plana llega en el ecuador de la legislatura para dar mayor protagonismo a las políticas de Vivienda o Bienestar Social, que son pilares fundamentales de la acción de gobierno, marcada por la propia alcaldesa.

Los cambios

De esta manera, Begoña Carrasco, asigna nuevas competencias a la Teniente Alcalde del Grao, Ester Giner, que asume la concejalía de Vivienda, hasta ahora gestionada por el concejal Sergio Toledo. Un cambio que va a propiciar todavía mayor dedicación a la misma, siendo ésta una de las áreas clave para el gobierno municipal, ésta es la legislatura de la vivienda en Castellón.

Y lo demuestra con programas como el que está en marcha de rehabilitación de fachadas; el Plan de Barrios dotado con 17 millones para reformar cerca de 600 viviendas en cinco barrios; poniendo a disposición suelo para la construcción de más de 3.600 viviendas en cinco puntos de expansión de la ciudad, de las cuales hasta el 40% serán de protección pública (VPP), especialmente destinadas a los jóvenes o destinando la cifra récord de 1,5 millones de euros a la compra de vivienda social.

El objetivo del cambio es que el concejal Sergio Toledo pueda destinar mayor dedicación al resto de concejalías ‘de peso’ que mantiene, como son las de Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos. Seguirá volcado, como hasta ahora, en impulsar proyectos estratégicos como la reforma integral del Mercado Central, el cierre de la Ronda Oeste o la construcción del nuevo parque urbano Censal Parc, el más grande de Castellón, sin descuidar la importancia que merecen los servicios públicos, entre ellos la limpieza que es prioritaria.

Por su parte, la concejala Maica Hurtado sigue liderando la macroárea de Deportes que lleva aparejada retos tan importantes como seguir impulsando Castellón como ‘Capital del Deporte’ dentro y fuera de nuestras fronteras; la apuesta firme y decidida por el deporte base e inclusivo, reconociendo al mismo tiempo a quienes están en la élite y llevan el nombre de Castellón por todo el mundo, además de seguir invirtiendo en la mejora de instalaciones deportivas municipales.

Hurtado traspasa la concejalía de Bienestar Social a la edil Clara Adsuara, que mantiene además las competencias del área de Gente Mayor. Ambas concejalías están relacionadas, por lo que supone una ampliación de cartera para Adsuara que seguirá centrada en la atención a las personas. Bienestar Social es otra de las áreas clave para el gobierno de Begoña Carrasco.

Además, el concejal y portavoz del gobierno, Vicent Sales, suma a las competencias que ya dirige de Atención Ciudadana, Relaciones Institucionales, Contratación y Patrimonio, el negociado de Cooperación Internacional, hasta ahora integrado en la Concejalía de Bienestar Social y también Interculturalidad.

Se trata de un negociado con entidad propia que va en sintonía con la relación y el intercambio de experiencias con organizaciones, colectivos y asociaciones internacionales, que viene manteniendo el propio edil Vicent Sales.

Por último, Cristian Ramírez asume el área de Agricultura hasta ahora en manos de Vicent Sales, lo que supone una ampliación de cartera en sintonía con Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ya viene gestionando.

Los cambios del nuevo organigrama quedan así:

Ester Giner Hidalgo, Teniente Alcalde del Grao y concejala de Vivienda.

Sergio Toledo Llorens, Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Maica Hurtado Palomo, Deportes.

Clara Adusara Pitarch, Bienestar Social y Gente Mayor.

Vicent Salles Mateu, Atención Ciudadana, Contratación y Patrimonio, Relaciones Institucionales, Cooperación Internacional e Interculturalidad.

Cristian Ramírez, Juventud, Movilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Agricultura

Compromís y Ciudadanos, socios en Borriol

El equipo de Gobierno de Borriol ha decidido delegar la concejalía de Deportes en el concejal de la oposición Sergio Martínez, perteneciente a Ciudadanos, con el objetivo de reforzar la acción municipal y sumar capacidades en un ámbito tan importante como es el deporte.

A partir de ahora, este concejal gestionará el área de Deportes con autonomía, siempre en coordinación y consenso con el equipo de Gobierno, y también participará en otras áreas como Urbanismo y Urbanizaciones.

La decisión responde "al compromiso de la formación con una política abierta, plural y útil, donde la colaboración entre fuerzas políticas se entiende como una herramienta para avanzar en beneficio del pueblo. Entendemos que la diversidad de aportaciones es un valor y que el trabajo compartido es la mejor manera de responder a las necesidades del municipio”, defiende Héctor Ramos, alcalde del municipio.

“Apostamos por una política honesta y participativa, en la que lo que realmente importa es hacer avanzar Borriol, escuchando y trabajando con todas las personas y representantes que quieran contribuir a construir un futuro mejor para nuestro pueblo”, concluye Ramos