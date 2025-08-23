El divertido concurso de un pueblo de Castellón: "Quien come más rápido..."

En el marco de las fiestas de Benicarló, las peñas locales organizan actividades que combinan diversión, tradición y mucha participación popular. Entre ellas, destaca el concurso de comer magdalenas organizado por la Penya La Pinya, presidida por Rocío Martínez, que se ha convertido en una de las citas más esperadas de estas celebraciones.

Tal y como explica Rocío en Herrera en COPE Comunidad Valenciana, “tenemos el concurso de comer magdalenas que consiste en hacer parejas y tienen que sentarse una frente a la otra. Les damos un vaso de leche o de agua y una magdalena, y con las manos detrás de la espalda deben abrir el paquete y comérsela lo más rápido posible. Cuando termina el primero, hace el relevo y continúa el segundo. La pareja que acaba antes es la ganadora.”

El concurso, que mezcla gastronomía y entretenimiento a partes iguales, cuenta con gran seguimiento tanto de adultos como de niños, quienes disfrutan especialmente de la prueba. Este 2025 participaron entre 15 y 20 parejas.

Aunque la mecánica inicial exige mantener las manos detrás de la espalda, Rocío matiza que “al final se abre con las manos porque la gran mayoría de veces son niños y así no se dificulta tanto el proceso”.

Alamy Stock Photo Fotografía aérea de la ciudad de Benicarló, un pueblo costero en la costa mediterránea.

“Ganó un grupo de jóvenes, estuvieron muy contentos y fue muy disputado con la otra pareja finalista. Llegaron a comerse hasta cinco magdalenas por cabeza”, cuenta Martínez entre risas.

El concurso de magdalenas es solo una de las muchas propuestas que se organizan durante las fiestas de Benicarló. La presidenta de la Peña La Piña destacó que “todas las peñas, además de la comisión de fiestas, ofrecemos muchas actividades para el pueblo de diferentes gustos, así que os invito a venir a disfrutar de unas fiestas de pueblo muy entretenidas y divertidas.”

Además, Rocío lanza varias recomendaciones, "si os gustan los toros, aquí están los bous a la mar. El domingo tenemos el desfile de carrozas y los fuegos artificiales, que en Benicarló son muy importantes. Y, por supuesto, siempre recomiendo consultar el programa oficial para encontrar la actividad que mejor se adapte a cada persona."

Las fiestas de Benicarló se consolidan así como una cita ineludible en la Comunidad Valenciana, donde se mezcla la tradición taurina, los desfiles, la música, los espectáculos pirotécnicos y, por supuesto, concursos tan entrañables y divertidos como el de comer magdalenas.