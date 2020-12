Compromís per Vinaròs no descarta su vuelta al equipo de gobierno

Desde la coalición nacionalista han confirmado que se mantuvieron negociaciones con el PSPV, donde entre otros puntos se ofreció a esta formación la concejalía de Fiestas, pero la pandemia ha paralizado por completo este posible paso. Eso sí, desde este partido no se descarta poder llevarlo adelante tal como ha indicado Paula Cerdà, edil de Compromís per Vinarós.

Mientras tanto, eso sí, este partido sigue haciendo labores de oposición. Por ejemplo en cuestiones como el medio ambiente, donde se ha solicitado la inclusión de Vinaròs en el pacto europeo de ciudades contra el cambio climático, de la que ya forman parte por ejemplo Castellón o Benicàssim y que tiene como objetivo una reducción de emisiones de dióxido de carbono de cara a 2030.

Frente a ello, eso sí, la coalición ha pedido un mayor esfuerzo en esta materia al equipo de gobierno, ya que, tal como ha denunciado su portavoz local Jordi Navarrete, se han dejado perder ayudas en este tema presentadas por la Generalitat en agosto.

En otro orden de cosas, Compromís también ha querido salir al paso a las críticas por no apoyar las ayudas municipales al comercio local, apuntando Cerdà que lo que se votó fueron las bases de un concurso para la que no se les suministró toda la información. Además, este proyecto genera dudas, ya que esta ayuda no sería igualitaria entre todos, por lo que desde la formación apuestan por subvenciones directas a los establecimientos locales.

Además, la edil nacionalista también ha instado al equipo de gobierno a poner en marcha cuanto ante la mesa por el bienestar animal. Y para finalizar, Navarrete ha alertado que la instalación de la pista de hielo está generando aglomeraciones de gente en este punto, por lo que se pide un refuerzo de la seguridad para evitar situaciones de riesgo ante la pandemia.