Randri García se reafirma tras la derrota ante el Real Madrid: "Este es el camino"

Randri García, entrenador del Alhama ElPozo, ha valorado la derrota de su equipo por 0-3 ante el Real Madrid Femenino en el Artés Carrasco.

El equipo madrileño ha sido muy superior al cuadro azulón, donde hay que destacar el gran partido realizado por Sol Belotto, la portera paraguaya que evitó que la goleada fuera mayor. Bennison en el minuto 9, Toletti de penalti en el minuto 30 y Alba Redondo, al comienzo de la segunda parte, marcaron los goles para las madridistas.

A pesar de que el resultado le ha dejado "lógicamente, jodido", ha expresado su satisfacción por el juego del equipo. "Contento por la forma en la que hemos jugado ahí contra Real Madrid, con la actitud de las chicas, que están siendo incansables", ha señalado.

Un mensaje de perseverancia

El técnico ha querido lanzar un mensaje de optimismo y resistencia, insistiendo en que la actitud mostrada es la correcta para revertir la situación. "Vuelvo a repetir una y 1000 veces, este es el camino para poder salir de donde estamos", ha afirmado con contundencia.

García ha dejado claro que no hay lugar para la rendición en el vestuario. "No nos vamos a dar por vencidos y vamos a seguir luchando y luchando y luchando hasta que salgamos, porque este equipo aún tiene muchas cosas que decir", ha concluido.

La murciana Eva Navarro, disputó los últimos minutos del partido, tras ser aclamada desde la grada para que entrara al terreno de juego.

La derrota, sigue dejando en zona de descenso al cuadro de Randri García, que suma 14 partidos sin ganar, los últimos 12 con derrota.

La falta de gol es preocupante en el cuadro alhameño ya que acumula seis partidos completos sin marcar (Eibar, FC Barcelona, DUX Logroño, Granada Femenino, CD Tenerife y Real Madrid CF)

Concretamente el Alhama ElPozo acumula 310 minutos sin ver puerta. La última jugadora que marcó un gol fue Yiyi en el encuentro de la jornada 14 (minuto 50) ante el Sevilla Femenino en la capital hispalense

Tras esta derrota, el siguiente compromiso del Alhama ElPozo será el próximo sábado 21 de febrero a las 12 horas ante el Madrid CFF