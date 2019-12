PP y Ciudadanos piden que se impida la presentación del libro de Oriol Junqueras en Castellón

Llegan las primeras reacciones a la noticia que ayer destapaba COPE: la presentación en la sede de la Llotja del Cànem de la UJI de un libro de Oriol Junqueras y otros sobre la figura del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, condenado a prisión por el Tribunal Supremo.

La plataforma Castelló per la Llengua prepara los actos conmemorativos de 'Les Normes de Castelló que se desarrollarán el 14 de diciembre. Esta entidad muestra su rechazo y disconformidad porque el ayuntamiento de Castellón no autorice su celebración en la plaza Mayor, aunque a día de hoy esta sigue anunciado actos en la plaza Mayor.

Un libro de Oriol Junqueras se presentará en la Llotja del Cànem de la Universitat Jaume I Se enmarca en los actos previos a la conmemoración del aniversario de 'Les Normes de Castelló' Quique RodriguezCastellón de la Plana 04 dic 2019 - 11:36

Entre las actividades previstas con anterioridad a este acontecimiento, el 11 de diciembre se presentarán dos libros: 'Contes des de la presó', de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y 'Oriol Junqueras, fins que siguem lliures', de Sergi Sol y que se desarrollará en la Llotja del Cànem, sede de la universidad pública castellonense, la Universitat Jaume I.

El PP dice que se quiere convertir a Castellón "en una sucursal del independentismo catalán "

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, lamenta que los actos conmemorativos de 'Les Normes de Castelló, que contemplan la presentación dos libros del político condenado a 13 años de prisión y líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, se conviertan en “un triste intento más de convertir a Castellón en una sucursal del independentismo radical catalán, como viene haciendo la plataforma ‘Castelló per la Llengua”. Una vez más, este tipo de iniciativas tienen lugar “en espacios públicos, pagados con el dinero de todos los castellonenses, como es la Llotja del Cànem, dependiente de la Universitat Jaume I”.

Y es que, a juicio de la edil popular, “causa tristeza ver cómo en lugar de promocionar nuestra cultura, símbolos, tradiciones y señas de identidad propias, hay quienes prefieren acogerse al radicalismo independentista catalán, atentando contra la libertad, el respeto y la convivencia pacífica”. Y añade: “Estamos a favor de la promoción del uso del valenciano, el PP siempre lo ha estado y lo seguiremos defendiendo. Lo que nos parece del todo reprochable es que se intente ‘meter con calzador’ el pensamiento de unos pocos, siguiendo con su estrategia de catalanizar la ciudad, atacando el marco constitucional y de convivencia de todos los castellonenses. No entendemos qué tiene que ver Oriol Junqueras con la promoción del valenciano, ni el saltarse la ley con les Normes del 32”.

Un año después los mismos, “vuelven a hacer apología del independentismo catalán, con la presentación de dos libros que ensalzan la figura de un político preso, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por los delitos de sedición y de malversación de fondos públicos”, señala Carrasco.

Cabe recordar que el año pasado, esta plataforma llenó la plaza Mayor de Castellón de consignas a favor de la tercera República, la libertad de los políticos presos y programó una actuación en la plaza Mayor que acabó con un desnudo integral. Un concierto que obtuvo el respaldo institucional de la alcaldesa Amparo Marco, del PSPV y Compromís, desde el Ayuntamiento.

“Aunque no nos extraña que este tipo de actos sigan teniendo cabida cuando desde el gobierno municipal se respaldan manifestaciones que quieren romper España y no respetan las sentencias dictadas por la Justicia como la del caso del ‘Procés’, desde el mismo momento en que se manifiestan concejales del gobierno de Castellón en contra de la misma”, añade.

Para la portavoz popular, el intento ‘a la desesperada’ de Pedro Sánchez por continuar en la Moncloa, recurriendo al apoyo de los independentistas, “dan alas a estos grupos”.

Ciudadanos dice que "se pone al descubierto el ideario político del Gobierno municipal"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castellón, Alejandro Marín-Buck, ha manifestado que “tanto la presentación del libro de Oriol Junqueras como del que habla de él dentro de los actos programados por La plataforma Castelló per la Llengua para conmemorar 'Les Normes de Castelló’ pone de nuevo al descubierto el ideario político del Acord del Fadrell y del Botànic, concretamente de su socio mayoritario, el PSC, el Partido Socialista de Castellón”.

Marín-Buck ha pedido al Acord del Fadrell que “intercedan con sus compañeros del Botànic y de la UJI para que este acto no se celebre el próximo miércoles en la Llotja del Cànem, de lo contrario estarán siendo cómplices de este altavoz de una república ficticia, de una anexión dels ‘països catalans inventados y de la ruptura de España en nuestra ciudad”.

No obstante, el edil de Cs ha lamentado que “El PSC-PSPV, el Partido Socialista de Castellón, no se atreva a hacerlo por no enfrentarse a sus socios de Compromís, y sobre todo por no romper la disciplina de su partido, ya que ahora el PSOE camina de la mano de ERC para investir a Sánchez”.

Marín-Buck ha recordado que “hace un año el bipartito destapaba su ideario político con un estriptis público del grupo ‘Pepet i Marieta’ en la plaza mayor, este año, el tripartito se cambia de escenario, para dar voz a los políticos presos”, ha criticado el portavoz de Cs”.