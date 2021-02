Un caza causa un enorme estruendo al romper la barrera del sonido

Hacia las 16:30 horas de este jueves, se han visto sorprendidas miles de personas que residen en la zona centro y sur de la provincia de Castellón, así como en el norte de la de Valencia. Según ha podido confirmar COPE, se ha tratado de un caza del ejército español que ha provocado este estruendo al romper la barrera del sonido. Por tanto, se trata de una explosión sónica al superar los 1.234km/h de velocidad.

El estruendo ha causado temor en algunos casos, lal pensar que se había producido una explosión, aunque según informa a COPE el Consorcio Provincial de Bomberos no ha provocado daños materiales. Por su parte, el servicio de emergencias de la Generalitat Valenciana, ha recibido numerosas llamadas en el teléfono 112,procedentes de la provincia de Castellón, así como de Valencia, alertando de este hecho, al ser percibido desde diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana ya que prácticamente se ha podido escuchar desde las dos capitales, Castellón de la Plana y Valencia.

El telèfon únic d'emergències 112 de la @generalitat ha rebut diverses telefonades de municipis del sud de Castelló i nord de València alertant d'un fort baluern.

El Servei Aeronàutic de Rescat ha informat el CCE que el soroll es degut a un caça en trencar la barrera del so. — GVA 112CV (@GVA112) February 25, 2021

Vecinas como Alexandra, desde Onda, a las que el estruendo les ha sorprendido en sus casas. "De repente he escuchado un ruido fuerte y he pensado que había sido un trueno, pero un trueno tampoco parecía. Me he esperado un rato para ver si escuchaba ambulancias o policía, pero como no... he pensado que al final era un trueno".