Castellón podría recuperar una cruz en el Parque Ribalta pero "a coste cero"

Ya son dos las ocasiones en las que los tribunales han considerado que no había motivos para que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana desmantelara la cruz del Parque Ribalta y la trasladara a la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, algo que ocurrió en 2023 por acuerdo del Gobierno de coalición conformado por PSPV y Compromís.

Ahora, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se haya pronunciado en cuanto a que las cruces que han sido resignificadas no deben ser consideradas vestigios de la dictadura franquista, se abre la posibilidad de que este símbolo cristiano regrese al lugar.

Por ello y tras estos pronunciamientos judiciales, VOX que forma parte del Gobierno municipal de la capital castellonense solicita a su socio, el Partido Popular, que cumpla con lo acordado tras las elecciones: "Con el Partido Popular pactamos que habría que poner un monumento en memoria de todas las víctimas de cualquier tipo de violencia" en el mismo emplazamiento que estaba la retirada por Partido Socialista y Compromis en enero de hace dos años.

Señala en declaraciones a COPE el portavoz de VOX, Antonio Ortolá, que "no establecimos qué tipo de monumento" y postula que "lo lógico es que sea una cruz en el Parque Ribalta y eso lo vamos a pelear y lo vamos a luchar".

Sin coste para el Ayuntamiento

La intención es poder llevar adelante esta iniciativa en la actual legislatura, dando cumplimiento al compromiso de Gobierno entre PP y VOX, pero sin que tenga un coste que recaiga en el erario público.

De hecho, Ortolá apunta a que "cueste cero a los castellonenses" y aboga para recuperar una cruz en este emplazamiento por "una suscripción particular o una donación". Y se muestra "seguro que va a haber mucha gente dispuesta a colaborar" e insiste en que "el coste para el Ayuntamiento y para los castellonenses sería cero".

Descarta que sea la misma cruz

Ortolá, quien también es concejal de Seguridad en la ciudad, no ve posible el regreso de la cruz retirada y que se ubica en estos momentos en la explanada de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva. "Es muy complicado volver a llevar esa cruz y sería más costoso. Además, ya no es propiedad del Ayuntamiento porque fue donada al obispado".

Ve difícil el portavoz de VOX que las responsabilidades políticas puedan tener recorrido hacia las personas que impulsaron el traslado, la anterior alcaldesa por el Partido Socialista, Amparo Marco, quien hoy es senadora y la concejala de Memoria Histórica, Verónica Ruiz, quien es diputada autonómica de Compromís en les Corts Valencianes.

"No cumplieron la legalidad, pero como cualquier otro acto administrativo, se anula pero no conlleva otro tipo de cuestiones ni hay una responsabilidad civil. Sería justo que el coste que tuvo para el Ayuntamiento se repusiera y la Justicia, lo que diría es que los 82.000 euros que costó el traslado lo repusieran, pero también es un brindis al sol porque en caso de reclamárselo no tendría recorrido jurídico", reconoce.