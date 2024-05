El Castellón es campeón y vuelve a Segunda división

El CD Castellón recupera su lugar en el fútbol profesional tres años después del descenso a Primera RFEF y lo hace como campeón del grupo II de Primera RFEF a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

El equipo orellut domina de principio a fin su grupo ostentando el liderato en 33 de las 35 jornadas que se han disputado y cuando aún le restan por jugar los últimos tres partidos de la competición. Ahora, tras la victoria en el estadio Enrique Roca ante el Murcia y el tropiezo del Córdoba frente al Recreativo Granada hacen que el club castellonense sea ya matemáticamente de Segunda división. El Recreativo Granada ha vencido 3-0 al Córdoba.

A punto estuvo de regresar al fútbol profesional en junio de 2023 pero el Castellón cayó en el partido final ante el Alcorcón después de superar en la primera eliminatoria al Deportivo de la Coruña en una eliminatoria muy igualada que se decidió en la prórroga.

We did it pic.twitter.com/0a4KRoG3aS