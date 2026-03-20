Un pinchazo que puede salvar tres vidas: la donación de sangre se vuelve crucial antes de Semana Santa

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana y la Cadena COPE organizan una jornada especial de donación de sangre el sábado 28 de marzo en Vila-real. La cita tendrá lugar en la sala de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 a 13:30 horas, con el objetivo de reforzar las reservas de sangre justo antes del inicio de la Semana Santa, un periodo en el que las donaciones tienden a disminuir.

Una cita clave para las reservas

La directora del centro en Castellón, la doctora Virginia Callao, ha subrayado la importancia de esta colecta, que espera alcanzar cerca de las 100 donaciones. Según ha explicado, estas aportaciones "van a ser fundamentales para que ningún paciente de nuestros hospitales se quede sin sangre, sin componentes eritrocitarios o sin plaquetas", cuya demanda es constante. La campaña busca asegurar el stock antes de un periodo vacacional en el que tradicionalmente baja el número de donantes.

Vale la pena sentir esa pequeña molestia, si se siente, para ayudar a 3 personas y salvar 3 vidas" Virginia Callao Directora del Centro de Transfusión

Un proceso seguro y rápido

Para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor, el proceso de donación está rigurosamente protocolizado. Comienza con la identificación del donante mediante DNI y la cumplimentación de un cuestionario de salud de unas 20 preguntas. Posteriormente, el personal sanitario realiza un control de la tensión arterial y una prueba de anemia antes de dar paso a una entrevista sanitaria detallada con un médico, que autoriza finalmente la extracción.

La extracción en sí dura apenas siete u ocho minutos. Aunque se trata de un pinchazo, la doctora Callao ha recordado que el personal de enfermería es "superexperto" y que "vale la pena sentir esa pequeña molestia, si se siente, para ayudar a 3 personas, salvar 3 vidas". Además, un equipo completo de médicos y enfermeros estará presente para acompañar y resolver las dudas de todos los participantes, especialmente de los nuevos donantes.

Requisitos y una importante novedad

Los requisitos básicos para donar son ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse bien de salud. Desde la organización se insiste en la importancia de no acudir en ayunas, aunque se deben evitar las comidas copiosas y el alcohol antes de donar. Como incentivo, entre todos los participantes se sorteará una comida para dos personas en el restaurante Al d´Emilio. La jornada se celebrará en la Fundació Caixa Rural Vila-real, en la Plaza de la Vila.

Ya no hay límite superior de edad para donar sangre" Virginia Callao Directora del Centro de Transfusión

Una de las novedades más destacadas es la eliminación del límite superior de edad, que antes estaba fijado en los 65 años. La doctora Callao ha celebrado esta medida, explicando que "ya no hay límite de edad, pero más o menos hasta los 72 o 74 años se puede donar sangre, siempre que el doctor o la doctora de la colecta lo considere adecuado". Esto permite que un donante habitual con buena salud pueda seguir contribuyendo durante más tiempo.

Respecto a la situación actual, Callao ha confirmado que el stock de sangre es "correcto" en estos momentos, aunque ha recordado que a finales de enero la situación fue "un poquito más preocupante". Por ello, ha insistido en que el objetivo es conseguir 650 donaciones diarias en la Comunitat Valenciana. "Hoy estamos bien, pero hemos de estar bien mañana, pasado y el otro", ha concluido, destacando el trabajo diario para que a ningún paciente le falte sangre.