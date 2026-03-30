Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón, valora el creciente interés de los jóvenes por la fe

Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, ha ofrecido una entrevista en COPE con motivo del inicio de la Semana Santa. Durante su intervención, ha abordado la actualidad de la Iglesia en un momento que coincide con la celebración de sus 25 años de ordenación episcopal.

El sentido de la cruz en un mundo que sufre

En su carta episcopal, el obispo ha mostrado su preocupación por la falta de reflexión sobre el sacrificio de Cristo. Ha recordado que "Jesús muere en la cruz por todos nuestros dolores, asume nuestros pecados, que es el origen al final de todo sufrimiento y el origen de las guerras". Para López Llorente, la cruz da sentido al sufrimiento.

El sufrimiento, explica, es una oportunidad para unir el propio dolor al de Jesús. El obispo invita a la reflexión y a tener "un corazón bien dispuesto para entender este sentido del dolor desde esa entrega en un acto de amor supremo por toda la humanidad". Si la persona que sufre "abres el corazón a Dios, él le podrá ir indicando también una forma de vivirlo", asegura.

Si abres el corazón a Dios, él le podrá ir indicando también una forma de vivirlo" Casimiro López Llorente Obispo de Segorbe-Castellón

Un despertar de la fe en la juventud

El obispo de Segorbe-Castellón ha detectado un creciente interés de los jóvenes por la fe, visible en la procesión diocesana y en la participación en nuevos movimientos como Effetá o Hakuna. Destaca también cómo "va aumentando el número de niños de 9 años, en torno a 9 años, que están sin bautizar y están pidiendo el bautismo".

Según monseñor, esta búsqueda espiritual responde a una necesidad profunda, ya que "el joven hoy se está preguntando muchas cosas, y no se contenta con lo que hasta ahora la sociedad le ha ofrecido". Buscan un sentido para sus vidas que les evite tener que recurrir "a las drogas, o alcohol u otros medios para de alguna forma tranquilizar el momento".

El joven hoy se está preguntando muchas cosas, y no se contenta con lo que hasta ahora la sociedad le ha ofrecido" Casimiro López Llorente Obispo de Segorbe-Castellón

25 años como sucesor de los apóstoles

La celebración de sus bodas de plata episcopales tendrá lugar durante la Misa Crismal del Lunes Santo, una decisión tomada para facilitar la asistencia del clero y los fieles. López Llorente ha explicado la "relación que tiene la unción episcopal con la misa crismal", donde se consagra el crisma.

Al recordar su ordenación hace 25 años en Zamora, se ha emocionado al describirse como "muy pequeño y muy temeroso". A pesar de haber presentado su renuncia al cumplir los 75 años, asegura que continúa su labor "a plena dedicación y con mente, alma, cuerpo y corazón en la misión que el Señor me ha encomendado".

Finalmente, el obispo ha deseado a todos los diocesanos "una feliz Pascua de resurrección" y ha pedido oraciones para que "la guerra concluya" y la vida que viene de Dios "se vaya extendiendo en nuestro mundo".