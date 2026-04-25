Cáritas activa un plan para la regularización de migrantes y la califica de "inexcusable"

Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón ha puesto en marcha un plan de actuación para facilitar el acceso a la información y acompañar a las personas migrantes durante el nuevo proceso de regularización extraordinaria. Para ello, la entidad ha organizado una jornada formativa interna coordinada por Cristina Sales y Andrea Cabrera, del equipo jurídico, con el objetivo de analizar el alcance de la medida y unificar criterios de actuación para el acompañamiento en los trámites burocráticos.

Como parte de este plan, se ha creado un equipo específico de voluntariado, integrado por 28 personas, que se encargará de apoyar en la recopilación de documentación, la tramitación de expedientes y la presentación de solicitudes. Según ha informado la organización, se ha priorizado en todo momento la información veraz y rigurosa para "no crear falsas expectativas". Este acompañamiento, según el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, incluye el "seguimiento continuo de cada expediente y la resolución de posibles incidencias hasta la finalización del proceso".

Un respaldo "inexcusable"

La entidad ha reiterado su total respaldo al proceso, que Francisco Mir considera una medida no solo "conveniente y necesaria, sino inexcusable". El director fundamenta esta postura en un triple argumento: el mandato evangélico de acogida, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Mir ha recordado las palabras del papa Francisco, quien insistía en que la presencia de los migrantes "debe ser reconocida como una bendición para las comunidades".

La dignidad es inherente a la persona, absolutamente a todas las personas" Francisco Mir Director de Cáritas

Desde la perspectiva de la justicia social, Mir ha señalado que "muchos de los migrantes en España en esta situación podrían acceder a empleos demandados en muchos sectores empresariales y contribuir directamente al mantenimiento de la protección que la seguridad social proporciona a todos". Finalmente, como exigencia de derechos humanos, ha subrayado que "la dignidad es inherente a la persona, absolutamente a todas las personas, cualesquiera que sea su condición o su origen o su raza, y, por lo tanto, debe ser respetada".

La esperanza de los migrantes

Según la última memoria de Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón, el 69% de las personas beneficiarias de su acción social son extranjeras. Migrantes como Yozoví, Esafi, Olga, Doris y Alan, acompañados por el servicio de empleo de la entidad, han acogido la medida con alegría y esperanza, ya que representa una "gran oportunidad".

Me alegro demasiado, porque al saber que varias personas no van a pasar lo mismo que yo pasé" Esafi

Las reacciones reflejan el impacto de la regularización en sus vidas. "Es muy importante para toda la gente tener papeles para trabajar", afirmaba Yozoví. Por su parte, Esafi expresaba su emoción: "Me alegro demasiado, porque al saber que varias personas no van a pasar lo mismo que yo pasé, o las luchas, los obstáculos que yo tuve que pasar cada día, me genera emoción". Otros testimonios apuntan a que la medida permitirá "que se acabe este proceso de persecución, de estrés" y "les ayudaría bastante, por ejemplo, para buscar un trabajo".

Un reclamo para la economía y la sociedad

La preocupación de Cáritas por la integración de los migrantes no es nueva. La entidad recuerda que en una mesa redonda organizada en octubre de 2024 sobre el impacto de la inmigración en la economía y sociedad, los ponentes ya coincidieron en la necesidad de facilitar estos procesos. En el acto participaron Joan Serafí Bernat, profesor de la Universitat Jaume I; Luis Martí, presidente de la Federación de Empresarios de la Comunitat Valenciana en Castellón; y Xaro Castellón, gerente de la Fundación Tots Units.

En aquel foro, los expertos ya destacaron el papel clave de la población migrante. Joan Serafí Bernat fue tajante: "Queramos o no queramos, necesitamos al migrante, sí o sí, o nuestra sociedad es inviable desde la perspectiva meramente demográfica". Por su parte, Luis Martí señaló "la oportunidad que significa la inmigración" para empresas que buscan "trabajadores comprometidos", mientras que Xaro Castellón abogó por "ir construyendo un consenso" para integrar y promover a estas personas como ciudadanos de pleno derecho.