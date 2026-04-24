Un silencio sobrecogedor acompaña el camino de 'Els Pelegrins de Les Useres' hacia Sant Joan de Penyagolosa

Els Pelegrins de Les Useres es una rogativa de más de siete siglos.

Les Useres finaliza este jueves el triduo preparatorio para su histórica peregrinación a Sant Joan de Peñagolosa, que partirá este viernes, el último de abril. Esta ancestral rogativa, una de las más emblemáticas de la provincia de Castellón, se prepara para una nueva edición marcada por la devoción y el respeto. Alfredo Royo, depositario de la tradición, ha explicado en la cadena COPE los detalles de los preparativos finales.

Una comitiva de silencio y devoción

La comitiva oficial estará formada por unas 60 personas, aunque los protagonistas son los trece peregrinos. Este año, el más joven tiene 22 años y el mayor 58. Junto a ellos marcharán los "cantores", los "cuiners", las cargas y aquellos que cumplen una "promesa", quienes, sin ser del pueblo, se unen a la marcha con una vestimenta similar. Royo destaca que "prácticamente es un peregrino más".

La expectación para participar es tan alta que la lista de espera es de décadas. "Hay gente que ha tardado casi 40 años en repetir", comenta Royo, quien estima que se podría tardar "por lo menos, veinte años en acabar la vuelta del pueblo". Esta situación contrasta con épocas pasadas, antes de 1993, cuando "casi tocaba buscar gente del pueblo que quisiera ir" e incluso se recurría a personas de Castellón con vocación.

El sobrecogedor silencio de la salida

Uno de los momentos más impactantes tiene lugar el viernes a las ocho de la mañana en la iglesia. A pesar de la "infinidad de personas" que se congregan, se logra un ambiente de recogimiento absoluto. Royo lo describe como algo difícil de conseguir: "El ambiente que se consigue en el pueblo, y sobre todo dentro de la iglesia, es de un silencio y un respeto exquisito".

Es muy difícil que con tanta gente junta no se oiga ni una mosca" Alfredo Royo Depositario de Els Pelegrins de Les Useres

Ayuntamiento de Les Useres Pelegrins de Les Useres

Este comportamiento es fundamental para "mantener la esencia de la peregrinación", que permite a los peregrinos recogerse en sí mismos. El depositario insiste en la dificultad de lograrlo: "Es muy difícil que con tanta gente junta no se oiga ni una mosca". Por ello, se pide a quienes acompañan el recorrido que mantengan siempre una "distancia prudencial" y respeten el silencio.

El silencio es la base fundamental de la rogativa" Alfredo Royo Depositario de Els Pelegrins de Les Useres

Royo subraya que "el silencio es la base fundamental" de la rogativa. En esta edición, la peregrinación pedirá por la salud, el agua y, de manera especial, por la paz, dada la situación internacional. "Nosotros funcionamos por devoción", concluye, esperando que sus plegarias contribuyan a tranquilizar el panorama actual.