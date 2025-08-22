Cambian los hábitos de los españoles: "La gente viaja más en julio que en agosto"

Eventos como el Festival del Viento han reunido a miles de personas en las playas de Castellón, como en COPE certifica la concejala de Turismo, Arantxa Miralles

Aún queda un mes del verano por delante, aunque solo una semana de gran afluencia de personas, pero el balance que se está haciendo es positivo en la ciudad de Castellón puesto que ya tiene mejores datos que en todo el verano de 2024.

Según detalla en COPE la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, julio finalizaba con mejores registros para la ciudad que en los tres meses estivales del año pasado.

"Ya se superó la afluencia en junio y julio y hemos visto que ha habido más gente en julio que en agosto". De hecho, Miralles asegura que es algo que también ocurre a nivel general: "La gente ha cambiado de mes para viajar y prefiere viajar en julio que en agosto; es algo que se ve ya en España, que la gente cambia sus vacaciones".

Esto supone que solamente en mes y medio Castellón de la Plana supera el nivel de personas que visitaron la ciudad en el verano de 2024, aunque es cierto que hubo más visitantes en julio que en este mes de agosto.

Eso sí, las playas de la ciudad que cuentan con un paseo marítimo completamente renovado, presentan una gran afluencia de personas, incluso hasta cuando cae la noche.

"En julio hubo muchísima más gente que el año pasado y ya superábamos en junio y julio a todo el verano pasado, pero ha habido más gente en julio que en agosto", aunque los datos definitivos no estarán disponibles hasta que concluya el mes.