Avelino Corma recibe la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química

Avelino Corma, profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), investigador distinguido de la Universitat Politècnica de València (UPV) y fundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la UPV, ha sido galardonado por EuChemS, la Sociedad Europea de Química, con la Medalla de Oro Euchems 2024.

De este modo, Corma se convierte en el primer investigador español en recibir el internacionalmente reconocido premio bienal que hasta la fecha solo poseían el neerlandés Bernard L. Feringa (2018), ganador del Premio Nobel de Química en 2016, el italiano Michele Parrinello (2020), Premio Dreyfus 2017 y Medalla Benjamin Franklin 2020, y la británica Dame Carol Robinson (2022), expresidenta de la Real Sociedad de Química y primera catedrática del Departamento de Química tanto de la Universidad de Cambridge como de la de Oxford.





Cuatro décadas de éxito y dedicación

Nacido en Moncofa (Castellón) en 1951, Corma lleva casi 40 años investigando en catálisis heterogénea en el mundo académico y en colaboración con empresas. Ha trabajado en aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox con el objetivo de comprender la naturaleza de los sitios activos y los mecanismos de reacción, bases con las que ha desarrollado catalizadores que hoy se utilizan comercialmente en numerosos procesos industriales.

Experto mundialmente valorado y reconocido en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales para productos químicos energéticos y para hacer más sostenibles los procesos químicos, especialmente, en la síntesis y aplicación de catalizadores de zeolita, Corma ha publicado más de 1.400 artículos de investigación e inventado más de 200 patentes. Licenciado en Ciencias Químicas en la Universitat de València, se doctoró en Madrid bajo la dirección del profesor Antonio Cortés y realizó un postdoctorado de dos años en la Queen's University.

Miembro de numerosos círculos internacionales, Corma ha pronunciado múltiples conferencias en todo el mundo, como la Director's Distinguished Lecture Series en el Pacific Northwest National Laboratory, la 48th W. N. Lacey Lectureship in Chemical Engineering-Caltech en 2015, o la Karl-Ziegler-Lectureship en la Max Planck Society (2007), entre otras muchas.

Asimismo, son también difícilmente enumerables los premios de alto nivel recibidos por el investigador valenciano. Entre otros muchos, pueden destacarse el European Inventor Award for Lifetime Achievement de la Oficina Europea de Patentes, la Blaise Pascal Medal for Chemistry de la European Academy of Sciences y los premios Príncipe de Asturias, ENI y Spiers Memorial.





Corma: “Es un gran honor que considero que lleva consigo el reconocimiento a la química española”

Nada más conocer el reconocimiento, Corma ha señalado que es “un gran honor recibir la Medalla de Oro de la European Chemical Society. Considero que no es un premio solo para mí, sino que también lleva consigo el reconocimiento a la química española y a la extraordinaria labor que se está haciendo en la investigación en catálisis en el ITQ y en nuestro país desde hace décadas”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EuChemS

Nacida en Praga el 3 de julio de 1970 como Federación Europea de Ciencias Químicas (FECS) y reconstituida en 2006 como EuChemS, la Sociedad Europea de Química es una plataforma para el debate científico que tiene como objetivo proporcionar una voz europea única y objetiva sobre cuestiones políticas clave de la química y campos afines.

En la actualidad, EuChemS representa a más de 130.000 químicos de sociedades y organizaciones europeas relacionadas con la química. A través de esta red de investigadores, EuChemS organiza varias conferencias académicas especializadas, así como el congreso bianual EuChemS Chemistry, el congreso europeo de ciencias químicas.

A su vez, EuChemS promueve el papel y la imagen de las ciencias químicas entre el público en general y los responsables políticos a través de las redes sociales, boletines informativos y mediante la organización de conferencias y talleres abiertos a la sociedad. Mediante la promoción de la química y la prestación de asesoramiento científico y especializado, EuChemS aspira a participar en la solución de los grandes retos de la sociedad actual.