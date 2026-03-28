Así es 'Preocupat': el proyecto de Cáritas que devuelve la confianza y ofrece un futuro laboral

En su sección semanal en COPE Castellón, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha presentado los avances de su taller ocupacional ‘Preocupat’. Este proyecto, de ciclo continuo, completa el proceso de acompañamiento del área de inclusión con personas en situación de grave riesgo de exclusión social, incidiendo en la ocupación y el empleo para su integración social.

Objetivo: recuperar la confianza y un empleo

El objetivo principal de ‘Preocupat’ es mejorar las habilidades, competencias y destrezas de los participantes para facilitar su inserción laboral, como explica Miriam Palmer, educadora responsable. El taller no solo busca un empleo, sino que también ofrece un apoyo emocional fundamental al proporcionar una rutina diaria y un compromiso responsable, sirviendo como pieza clave en el proceso de intervención global con la persona.

Actualmente, en el proyecto participan 12 personas, tres de ellas mujeres, con edades entre los 23 y los 69 años. Proceden de países como Eslovaquia, Nigeria, Colombia, España, Argelia, Marruecos y Polonia, lo que muestra la diversidad del programa.

Me ha hecho descubrir capacidades y confianza en mí misma" Celia

Celia, originaria de Colombia y con dos años en el proyecto, es un claro ejemplo del impacto del taller. Explica que está descubriendo capacidades que no creía tener y, sobre todo, que ha recuperado la confianza. "Me ha hecho descubrir capacidades y confianza en mí misma, he adquirido habilidades y seguridad para seguir creciendo como persona", afirma.

Formación teórica y práctica para volver al mercado

El taller combina la teoría con la práctica de oficios muy variados. Según explica el monitor Javier Hernández, la semana se planifica los lunes y luego los participantes se dividen en dos grupos: uno se queda en el aula con Miriam para aprender competencias digitales, ortografía o a realizar presupuestos, y el otro realiza trabajos prácticos de fontanería, electricidad, carpintería y reformas.

Por mi trayectoria de vida, no he tenido muchas ocasiones de relacionarme con las personas, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo" Paco

Paco, de Cáceres, lleva un año en ‘Preocupat’ y asegura que le ha servido para recordar conocimientos olvidados y, además, para socializar. "También se trabaja el compañerismo entre nosotros, y a mí eso me satisface mucho, pues, por mi trayectoria de vida, no he tenido muchas ocasiones de relacionarme con las personas, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo", destaca.

El carácter internacional del taller también es un aliciente, como relata Luki, de Nigeria. Agradece el "enfoque inclusivo del programa" y asegura que ha adquirido una "valiosa experiencia práctica" a la vez que mejora su español, lo que le permite "crecer personal y profesionalmente".

Como parte de sus actividades formativas, los integrantes de ‘Preocupat’ visitaron recientemente las instalaciones de COPE Castellón. Acompañados por sus educadores y por el director de la casa de acogida San Pascual, Antonio Amurrio, conocieron de primera mano el funcionamiento de una emisora de radio, una experiencia que calificaron como "muy educativa e inspiradora".