Alice deja las lluvias más intensas en las Islas Columbretes: 212 l/m2

En las Islas Columbretes se recogen más de 200 l/m2 entre el jueves y el viernes

La lluvia nos va a acompañar durante días y se mantendrán incluso en el inicio de la próxima semana. Las más intensas de la madrugada en España se han registrado en un punto de la provincia de Castellón, concretamente del término municipal de Castellón de la Plana, como consecuencia de la DANA nombrada por Aemet como Alice.

En las Islas Columbretes a unos 40 kilómetros mar adentro, se recogen 164 l/m2 hasta las 9:00 horas, a los que habría que sumar los 48 que se recogieron en las últimas horas del jueves. Por tanto, entre el jueves y el viernes se alcanzan los 212 l/m2 en el archipiélago castellonense.

Unas precipitaciones que afectan, principalmente, a la franja costera y que, a lo largo de la noche y madrugada del viernes, dejan 33 l/m2 en La Llosa, 32 en Oropesa del Mar, 31 en Almenara, 30 en Xilxes o 25 en Benicàssim, según registros de la red de estaciones meteorológicas de la Asociación Valenciana de Aficionados a la Meteorología, Avamet.

Avamet Lluvias recogidas hasta las 9:00 horas en la red de estaciones de Avamet en Castellón

Previsión

Este viernes tenemos avisos amarillos en la costa por tormentas que pueden dejar granizo y fuerte viento, además de acumulados hasta las 15:00 horas de 20 l/m2 en una hora en el Baix Maestrat, mientras que en las comarcas de la Plana pueden recogerse más de 30 en una hora o de 80 en doce horas.

Día con "cielo muy nuboso o cubierto disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables en el litoral".

El sábado estará toda la provincia con riesgo activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Será amarillo desde la 8 de la mañana en el interior, donde se pueden dar más de 20 l/m2 en una hora, también tormentas y granizo y naranja en el litoral. En la franja costera estará activado el amarillo desde la medianoche pero pasará a riesgo importante a las 8 de la mañana por acumulados de más de 40 l/m2 en una hora o de 100 en doce horas.

La previsión apunta a "cielo muy nuboso o cubierto. Chubascos fuertes y persistentes acompañados de tormenta, que podrían ser muy fuertes en el litoral".

Y el domingo se mantendrá el amarillo en las comarcas de la Plana hasta el mediodía y en el Baix Maestrat hasta las 18:00 horas por más de 20 l/m2 en una hora o de 60 en doce.

Aemet detalla que tendremos "cielo nuboso o cubierto. Se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral".

Consecuencias para el Día de la Hispanidad

La Generalitat ha suspendido las actividades de las Fiestas de la Hispanidad programadas en Valencia, Castellón, Alicante y Elche ante el nivel de alertas roja y naranja activado por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana.

Siguiendo las recomendaciones que se establecen ante la activación de alerta por lluvias de nivel rojo y naranja y no pudiendo asegurar la celebración de las fiestas con normalidad y sin riesgo para los asistentes por causa de la situación climatológica, las actividades han quedado suspendidas de común acuerdo con los ayuntamientos de las ciudades citadas. Las actividades se reprogramarán en una nueva fecha.