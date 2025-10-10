Daniela Jódar y Pepe Albadalejo se instalan en el podio de la Copa de Andalucía de escalada
Disputada la prueba de Manilva restan por celebrarse las de Estepona (11 y 12 de octubre) y San Pedro de Alcántara (1 y 2 de noviembre)
Motril - Publicado el
1 min lectura
El Club Deportivo Escalate Motril comenzó con buen pie su participación en la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad. El rocódromo municipal ‘Rogelio Pascual’, en la localidad malagueña de Manilva, fue sede de la primera de las tres citas que completan el calendario. Hasta allí se desplazaron dos deportistas motrileños: Daniela Jódar García, en V-13 (alevín) y Pepe Albadalejo, en V-11 (benjamín).
En lo estrictamente deportivo ambos se instalaron en sus respectivos podios. La alevín Daniela fue cuarta, mientras que Pepe consiguió el tercer puesto. Las dos pruebas restantes de esta Copa de Andalucía tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre en Estepona, y el 1 y 2 de noviembre en San Pedro de Alcántara. En ambas citas estarán presentes los deportistas motrileños.
Expósito, sobre el Nobel de la Paz de María Corina Machado: "Es un premio para millones de venezolanos destrozados por la bestialidad del régimen"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h