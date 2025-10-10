COPE
Daniela Jódar y Pepe Albadalejo se instalan en el podio de la Copa de Andalucía de escalada

Disputada la prueba de Manilva restan por celebrarse las de Estepona (11 y 12 de octubre) y San Pedro de Alcántara (1 y 2 de noviembre)

El motrileño Pepe Albadalejo instalado en el tercer puesto del podio

El motrileño Pepe Albadalejo (a la derecha) instalado en el tercer puesto del podio

José A. Salvador

Motril - Publicado el

1 min lectura

El Club Deportivo Escalate Motril comenzó con buen pie su participación en la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad. El rocódromo municipal ‘Rogelio Pascual’, en la localidad malagueña de Manilva, fue sede de la primera de las tres citas que completan el calendario. Hasta allí se desplazaron dos deportistas motrileños: Daniela Jódar García, en V-13 (alevín) y Pepe Albadalejo, en V-11 (benjamín).

 

En lo estrictamente deportivo ambos se instalaron en sus respectivos podios. La alevín Daniela fue cuarta, mientras que Pepe consiguió el tercer puesto. Las dos pruebas restantes de esta Copa de Andalucía tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre en Estepona, y el 1 y 2 de noviembre en San Pedro de Alcántara. En ambas citas estarán presentes los deportistas motrileños.

