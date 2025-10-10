Daniela Jódar y Pepe Albadalejo se instalan en el podio de la Copa de Andalucía de escalada

El Club Deportivo Escalate Motril comenzó con buen pie su participación en la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad. El rocódromo municipal ‘Rogelio Pascual’, en la localidad malagueña de Manilva, fue sede de la primera de las tres citas que completan el calendario. Hasta allí se desplazaron dos deportistas motrileños: Daniela Jódar García, en V-13 (alevín) y Pepe Albadalejo, en V-11 (benjamín).

En lo estrictamente deportivo ambos se instalaron en sus respectivos podios. La alevín Daniela fue cuarta, mientras que Pepe consiguió el tercer puesto. Las dos pruebas restantes de esta Copa de Andalucía tendrán lugar los días 11 y 12 de octubre en Estepona, y el 1 y 2 de noviembre en San Pedro de Alcántara. En ambas citas estarán presentes los deportistas motrileños.