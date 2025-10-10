Silvia Leida alerta de un clima de hostilidad creciente hacia la comunidad judía en Cataluña

Silvia Leida, presidenta de la comunidad judía Masortí de Catalunya (Atid), alerta del creciente clima de inquietud e indignación que vive su comunidad como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. Leida, barcelonesa de 58 años, denuncia que se sienten en el punto de mira y asegura que la situación se ha agravado en las últimas semanas.

Ha recordado que, hace poco, en la ciudad de Barcelona, fue señalada la vivienda de una familia judía en el barrio de Vallcarca, donde pintaron la fachada de la casa. Algo similar ocurrió también en una librería ubicada en Sant Cugat.

Para la presidenta de Atid, Barcelona se ha convertido en el epicentro en España de este clima hostil hacia el judaísmo. Como medida preventiva, los Mossos d’Esquadra han reforzado la seguridad en torno a sinagogas y en días señalados, y se recomienda a los miembros de la comunidad evitar llevar símbolos visibles que los identifiquen como judíos. Aun así, algunos han sido insultados en el transporte público.

Leida explica que la tensión también afecta a los niños y que recibió la denuncia de una madre, cuyo hija, alumna de un colegio público, fue presionada para firmar un permiso que autorizaba su participación en una huelga estudiantil en apoyo a Palestina, enfrentando la posibilidad de sufrir consecuencias académicas si se negaba. "Decían que era por Palestina, pero están apoyando a Hamás, un grupo terrorista. ¿En serio metemos a los niños en esto? Es gravísimo adoctrinar con odio al otro", ha explicado Silvia, que considera esta situación como una vulneración de la neutralidad que deberían respetar las escuelas.

DESCONOCIMIENTO SOCIAl

La presidenta de Atid considera que existe un gran desconocimiento sobre el origen del conflicto en Oriente Próximo y sobre la situación en Gaza, donde el grupo terrorista Hamás ha sometido a la población durante años.

También lamenta que detrás de este clima de tensión y de las manifestaciones propalestinas se encuentren tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de la Generalitat a los que acusa de alentar las protestas propalestinas y de manipular a la ciudadanía para desviar la atención de otros problemas internos.

Leida no tiene previsto solicitar una reunión con la Conselleria de Interior ni con el alcalde de Barcelona, al considerar que no tendría sentido si son las propias instituciones las que alientan las protestas. Califica al Gobierno central como pro-Hamás y no pro-palestino.