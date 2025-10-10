Córdoba se proclama campeón de Andalucía cadete de balonmano

El pabellón municipal de Deportes ‘Antonio Marina’ de Almuñécar fue escenario de la final del Campeonato de Andalucía masculino de selecciones provinciales cadete de balonmano ‘Torneo Antonio Rivera’. En la misma la selección de Córdoba se proclamó campeona tras imponerse a Almería en una vibrante tanda de penaltis. El evento reunió durante el fin de semana a las ocho selecciones provinciales andaluzas en los pabellones municipales de deportes de Almuñécar y La Herradura.

El encuentro mantuvo la emoción hasta el último instante. La primera parte concluyó con un marcador ajustado de 14-16 a favor de Almería, que arrancó más fuerte desde el inicio del encuentro, aunque Córdoba supo reaccionar y equilibrar el juego en la segunda mitad. El duelo se mantuvo igualado durante todo el encuentro, el marcador era de empate a 28 a falta de apenas dos minutos del final. En los últimos segundos, un penalti a favor del Almería dejó el marcador en 29-29, forzando la tanda de penaltis. En la suerte desde el punto fatídico Córdoba se mostró más acertado y se llevó el título. En la final de consolación Málaga se impuso a Cádiz y se colgó la medalla de bronce.

Durante la gala de entrega de premios, el jugador Pablo Vela fue distinguido con el MVP de la final, galardón que le fue entregado por Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. De otro lado, la Federación Andaluza de Balonmano hizo entrega de una placa conmemorativa a Luis Aragón, concejal de Deportes de Almuñécar en agradecimiento por la colaboración. El acto contó además con la presencia de José Domingo Fernández, vicepresidente de la FABM; José A. Biedma, directivo de la FABM; Margarita Yedro, responsable del Área Mujer de la FABM; Manuel Fernández, secretario general de la Federación; Roma García y Teresa Ollero, directivas de la FAB.

El Torneo ‘Antonio Rivera’, organizado por la Federación Andaluza de Balonmano con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Fundación Unicaja y la Junta de Andalucía, convirtió a las localidades granadinas de Almuñécar y La Herradura en el epicentro del balonmano andaluz durante todo un largo fin de semana.