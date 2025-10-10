'Otero del Cid', el grupo folklórico de Ateca que tendrá este año un especial privilegio en la víspera de la Ofrenda de Flores

El grupo folklórico aragonés Otero del Cid de Ateca, han sido nuestros invitados este viernes.

El Grupo folklórico aragonés Otero del Cid de Ateca se fundó en el año 1992 como culminación del lejano anhelo de su directora Maite Acero de crear un grupo para la interpretación del folklore aragonés, enfocada con nuevas perspectivas que significaron una propuesta original en el panorama folklórico del momento.

mezcla de juventud y veteranía

Se trataba de reunir un equipo de personas que conjugará la frescura de la gente joven con la sabiduría de los intérpretes veteranos potenciando al máximo la expresión genuina de cada uno en un buen clima de profesionalidad. Todo ello bajo la genuina dirección que supiera motivar el más alto afán por la calidad y el respeto a la tradición.

OTERO DEL CID 'Otero del Cid' es un grupo folklórico de Ateca.

La trayectoria del grupo así como la de sus componentes es larga y cuentan en su haber con una larga experiencia en la escena que han dejado en sus manos un notable reconocimiento del público y un gran número de galardones.

El trabajo del grupo intenta acercarse con rigor al folklore puro sin olvidar las nuevas creaciones.

En sus representaciones artísticas se interpretan estilos de baile de Jota más clásicos junto a coreografías de elaboración contemporánea. La larga experiencia en confección y recuperación de indumentaria logra un hermoso efecto escénico que pretende recrear fielmente la antigua cultura cotidiana aragonesa.