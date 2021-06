Alcossebre denuncia la eliminación de un trozo de pasarela de madera del Sendero Litoral

El ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre lamenta que desde hoy haya quedado interrumpido el paso entre las playas del Cargador y Romana por la pasarela de madera que unía ambas playas en el conocido como Sendero Litoral. La pasarela resultó muy dañada por el temporal Filomena del pasado mes de enero y, pese a que inicialmente se comunicó que se iba a reparar, finalmente desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha decidido no hacerlo y retirar el tramo dañado. Esto supone que para desplazarse entre ambas playas la única alternativa posible sea transitar por la zona peatonal de la calzada.

“No podemos entender ni compartir que la solución que ponga el Gobierno central a los desperfectos provocados por los temporales sea eliminar un tramo del Sendero Litoral, reconocido por su valor medioambiental y turístico”, ha destacado el alcalde Francisco Juan que ha insistido en que “esta pasarela de madera es, además, un ejemplo de accesibilidad ya que comunicaba con la zona para personas con movilidad reducida de la playa del Cargador”. El Sendero Litoral lleva varios años sumando el reconocimiento de la Fundación FEE-ADEAC.

“Desde Madrid, los responsables de Costas nos están sumiendo en un abandono evidente, no reparan los daños que nos provocan los temporales, no realizan estudios a medio y largo plazo para luchar contra la regresión de nuestra costa y, por mucho que lo pedimos por distintos medios, no nos aportan ninguna solución. Nos sentimos totalmente desprotegidos ante el pasotismo y la falta de acción del Gobierno central en nuestro litoral”, ha insistido el Alcalde.