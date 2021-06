Los familiares del estibador piden reflotar el buque y una investigación

Los familiares del estibador desaparecido queremos agradecer el trabajo que están realizando diariamente los efectivos del grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y los buzos de Salvamento Marítimo y el resto de profesionales que están haciendo todo lo posible para encontrarlo, tal y como nos prometieron. Sin embargo, han pasado más de dos semanas y todavía no han podido localizarlo.



Las autoridades deben entender que cada día que pasa nuestra desesperación va en aumento. Por ello, les pedimos que movilicen a todos los efectivos posibles y empiecen cuanto antes con el reflotamiento del barco. Entendemos que es una situación peligrosa y no queremos poner ninguna vida más en peligro, pero creemos que los trabajos actuales son insuficientes. Además, en estos momentos desconocemos cuáles son los siguientes pasos a adoptar. Pedimos respuestas al plan de rescate para poder encontrarlo lo antes posible y poder terminar con esta incertidumbre. Nos gustaría que se pusieran en nuestro lugar y entendieran el dolor que sentimos cada día sabiendo que sigue desaparecido debajo del agua.



Cabe recordar que el accidente ocurrió al volcar en tareas de carga el buque MV NAZMIYE ANA, hecho presenciado por numerosos testigos, y en el propio puerto de Castellón, por lo que el estibador desaparecido ha de estar debajo del buque volcado, que sigue así en el mismo muelle del puerto en el que sucedió el accidente de trabajo, en el que además de la desaparición del estibador, resultó muerto un marinero del barco y herido grave otro estibador compañero de este. A efectos jurídicos, la mujer del estibador desaparecido ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción 3 de Castellón como acusación particular en el procedimiento, y que por el propio Juzgado ya se ha reclamado la aclaración del estado de la búsqueda de su marido.



Asimismo, exigimos que se realice una investigación lo más exhaustiva e imparcial posible, que nos ayude a conocer cómo ha podido suceder un incidente como este y se asuman las responsabilidades pertinentes para evitar que algo así pueda pasar en el futuro. Nadie mejor que nosotros conoce el dolor profundo que se siente al perder a un ser querido en una situación tan desagradable como esta.



También pedimos a toda aquella gente que le quiere y que le duele esta pérdida como a nosotros, que nos ayuden a que se haga justicia, es el mejor homenaje que le podríamos hacer.