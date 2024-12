El adiós de la voz femenina de COPE Castellón tras 35 años: "He disfrutado siempre"

Hoy es un día agridulce en COPE Castellón. Hoy despedimos a la que ha sido nuestra voz femenina en los últimos 35 años, desde su llegada y despegue en nuestra hermana musical Cadena 100 a transformarse en redactora de informativos y acabar como lo ha hecho hoy llevando adelante un magazine donde nos ha entretenido e informado. Y todo ello, con una voz única, destacada, que no la abandonaremos mientras siga apareciendo en las innumerables cuñas que han sonado y siguen sonando en nuestros diales.

Antín Teruel llega al momento de su merecida jubilación. Una pérdida dolorosa para las ondas pero un momento de disfrutar que bien se lo merece: "Hace 35 años estaba nerviosa, porque me tenían que hacer una entrevista para ver si me quedaba o no me quedaba en esta casa. Y ahora, cuando estaba abriendo la puerta, digo, uf, estoy nerviosa. Pero verdaderamente estamos pensando 35 años de mi vida en los que he estado muchísimo más tiempo entre estas paredes que en mi casa. Pero como todos nosotros, como todos los que trabajamos en radio. Que hay momentos muy bonitos, muy felices, que no puedes compartir porque te toca hacer un turno, porque tienes un concierto, porque tienes una presentación... En definitiva, a veces te sabe un poquito mal, habértelos perdido, pero por otra parte piensas, me ha enriquecido. Es decir, yo aquí en la radio he sido muy feliz, he pasado muchos nervios, me lo he pasado muchas veces muy mal. Pero porque mi vida iba transcurriendo, han habido muertes que han pasado por mi vida y que evidentemente yo tenía que volver. ¿Qué es lo mejor, la mejor terapia? Volver a un trabajo en el que te obligas, te obligas a a ponerte delante de un micro. Siempre con mucho respeto a los oyentes".

Empezó en la radiofórmula de Cadena 100 allá por los 90, en plena eclosión de la Ruta del Bakalao y de proliferación de discotecas en Castellón. Un hecho que se notaba con programas exclusivos cada viernes de presentación de fiestas y curiosas anécdotas: "Había 1 DJ que no voy a decir el nombre, pero él supongo que sabrá que hago referencia a él. Las discotecas preparaban siempre algo especial de cara al fin de semana. Entonces venían con sus discos y pinchábamos los discos que ellos querían y nos hablaban de la fiesta, pues normalmente hacían fiestas apoteósicas de súos que iban a cantar, bailar, etcétera. Y llegó un día este señor y le digo, ¿qué fiesta tienes preparada para este fin de semana? Y se me queda mirando y me dice, "Mira, Antin, yo he visto muchas cervezas en la barra. Supongo que será la fiesta de la cerveza". Digo muy bien".

Un tiempo donde ha visto pasar numerosos cambios técnicos y personales, "antes estábamos más de 20 en la redacción y ahora pues..." y con el paso de ir pinchando y cambiando discos a lo digital, un cambio que le generó algún susto: "Cuando llegué a Madrid y vi que no habían ni platos, ni revox, ni cartucheras y solamente había una pantalla táctil. Yo esa noche, la noche anterior a empezar en Madrid con ese tipo de radio, pues creo que pegué un salto que yo creía que me había muerto. Digo, uf, mira que venirte a morir a Madrid también estás un poco tonta".

Tras ello, el cambio a esta casa, con su insustituible voz en la publicidad o con trabajo en informativos y en un magazine que ha dirigido estos últimos años. Un continuo de entrevistas donde ha tenido siempre en mente un consejo, que espera poder inculcar en las nuevas generaciones radiofónicas.

Nuestra Antín, tirando sus recuerdos, nos da las claves de esto tan nuestro como es la radio: "Lo más importante cuando vas a hacer una entrevista a alguien es escucharle, porque según lo que te contesta, pues ya te surge otra pregunta y no le preguntas lo mismo dos veces, porque al principio a mí eso me pasaba. Iba con Llopis, el incombustible. Era la primera vez que hacía yo entrevistas a gente del mundo fallero, y yo llevaba unas preguntas. Llopis me decía, ¿por qué te apuntas a eso? Digo porque es que si no, no sé qué preguntarle. Y como no escuchaba lo que contestaba ese señor de tan nerviosa que estaba, pues le pregunté 3 veces lo mismo".

Ahora, desde el magazine, también ha querido resaltar un hecho clave: el equipo detrás de cada emisora: "Ha sido un trabajo en equipo porque eso personalmente hay ahora mismo lo digo y lo diré siempre que pueda. Solamente lo puede hacer un animal de radio como es Raúl Puchol. Entonces yo ahí he estado muy, muy acompañada con Alberto Marco con él, con Quique, en fin, que he tenido vuestra colaboración. Si no es imposible, eso es una locura".

Ahora nos dice adiós, y lo hace como empezó: destacando una canción que ya le cogió fuera de las musicales, pero que hoy ha querido destacar: "La de Coldplay, Viva la Vida. Me encanta esa canción, creo que da un subidón. En el momento en que estés donde estés, con quién estés es buenísima. Es una, pero hay muchas".