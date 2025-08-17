Cuatro años de sanción a la campeona rusa de ciclismo en carretera por dopaje

La campeona nacional de ciclismo en carretera en Rusia, Evguenia Tretiakova, fue descalificada durante cuatro años por infringir las normas antidopaje, informó este domingo la agencia rusa TASS. La ciclista, medallista de oro nacional en 2024, no podrá competir durante cuatro años tras detectarse en su organismo la sustancia GW501516, un agonista prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje desde 2009.

La decisión fue tomada por el Comité Disciplinario de la Agencia Antidopaje de Rusia, por lo que no podrá participar en competiciones oficiales hasta el 26 de mayo de 2029. En abril de 2025, a sus 39 años, ganó una carrera en ruta de 90,8 kilómetros y se convirtió en subcampeona nacional en contrarreloj individual en ascenso.

La sustancia detectada en su organismo ha sido extendidamente usada para el dopaje de ciclistas en carretera. Las autoridades médicas denunciaron sobre el riesgo de desarrollar tumores malignos debido al uso de la sustancia GW501516, que inicialmente se investigó para tratar la obesidad, diabetes y otros trastornos por problemas metabólicos.

Este año, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia aspira a participar con himno y bandera en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Italia en 2026. Durante los Juegos de Verano de París participaron 15 deportistas rusos, en comparación con los 209 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022. El deporte ruso se ha convertido en un paria internacional, primero debido al dopaje de Estado y desde 2022 por la campaña militar en Ucrania.