La pesadilla de Skye Stout: Acoso y bullying por su acné en el día más feliz de su vida

Skye Stout es una jovencísima futbolista escocesa de solo 16 años que está semana ha pasado del cielo a los infiernos por culpa de las redes sociales. Estas arruinaron el que debía ser uno de los días más felices de su vida. Skye venía de firmar su primer contrato como profesional con el Kilmarnock, el segundo club más antiguo de su país.

Y es que el anuncio de su incorporación se vio manchado por una ola de burlas y comentarios ofensivos hacia la adolescente por el brote de acné en su rostro. El acoso fue tan grave que el club escocés tuvo que eliminar todas las publicaciones relacionadas con su contratación debido a la cantidad de ataques recibidos.

X Algunos de los apoyos recibidos por la joven Stout.

La jugadora, eso sí, recibió también el apoyo de un montón de cuentas personales en las que se resaltaba la importancia de proteger a las jóvenes en su etapa de formación. La liga de fútbol femenino de Escocia también se manifestó en defensa de Stout. A través de un comunicado criticó que lo sucedido muestra las dificultades que aún enfrentan las mujeres en el deporte.

Asimismo, advirtieron que mantendrán firme su postura para erradicar la violencia y la misoginia en el fútbol: “La misoginia de los trolls no tiene lugar en nuestro deporte”, concluyó el organismo.