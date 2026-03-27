TURISCOPE CASTELLÓN | 27 MAR 2026
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la Fira de Sant Josep de Rossell.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura14:36 min escucha
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la Fira de Sant Josep de Rossell.
Temas relacionados
"La Semana Santa es un momento de exaltación cultural y tradición. Da igual que seas religioso o no, las procesiones son un espectáculo incomparable"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h