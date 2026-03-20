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TURISCOPE CASTELLÓN | 20 MAR 2026

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el impulso al turismo deportivo con la Media Maratón de Benicàssim.

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