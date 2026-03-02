2 MARZO 2026 | EL MUÑIDOR

Disfrutamos de una tertulia distendida e interesante, de la mano de Chechu Aranda, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, con la compañía de nuestras invitadas, Dª Marta Díaz Martín, secretaria de la Hermandad del Prendimiento y Dª Sonia Sánchez Molero, pregonera 2026 de la Hermandad de Ntro Padre Jesús Nazareno.

Entrevistamos a Dª Raquel Terán, miembro de la tertulia sevillana "Las Macarenas del Jarrillo" compuesta por 8 mujeres, amigas y hermanas de la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla.

Y repasamos la agenda provincial y local de la mano de nuestros colaboradores, y por supuesto, nuestro compañero Paco García Simal nos ilustrará con sus Efemérides cofrades, hablando del "incienso", sus orígenes y su presencia en rituales religiosos.Por último, les emplazamos a todos nuestros seguidores y amigos, al próximo sábado 07 de marzo a las 11.30 h para la celebración de la IV Gala de El Muñidor junto a nuestros galardonados, Ciudad Real Televisión CRTV y al resto de homenajeados de este gran día, gracias siempre a la colaboración de nuestros patrocinadores 2026; Clínica Dental Anaya & Robles, Tasalex, Carlos Mesón Envero by Carlos Raez, Tallista Jose Angel Banegas, Tourvacaciones, Martín Sobrino Abogados, Aismor, Clinica Synergies, Efizienta, Abanova Studio, ES Puente del Ave, Publysport, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Fortrade y Toyota.