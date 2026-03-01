Curro Torres estalla por la expulsión en Villarreal: "No es justo para el trabajo del equipo"

El entrenador del Real Murcia, Curro Torres, ha valorado el empate cosechado frente al Villarreal B como un punto muy trabajado por su equipo. El técnico ha destacado la capacidad de sufrimiento de sus jugadores, que tuvieron que disputar la última media hora con un futbolista menos por una expulsión que ha calificado de "excesiva".

Un inicio con dudas y un gol "evitable"

Torres ha reconocido que el equipo no empezó bien el encuentro. "Es verdad que no hemos iniciado del todo bien, hemos concedido un gol para mí muy evitable", ha admitido el entrenador. A pesar de ello, ha señalado que, con el paso de los minutos, el equipo empezó a "estar mejor con balón" y a controlar las peligrosas transiciones del filial amarillo, llegando con mejores sensaciones al descanso.

El técnico ha explicado que las dificultades iniciales se debieron en parte al proceso de adaptación a su idea de juego y a la presión alta que intentaban aplicar. "Nos ha costado más entender un poquito lo que tenemos que hacer", ha comentado, lo que provocó que el equipo tuviera que "correr en exceso para atrás".

La expulsión que lo cambió todo

Para mí, la roja es excesiva" Curro Torres Entrenador del Real Murcia

El punto de inflexión del partido ha llegado en la segunda mitad, con la tarjeta roja directa. "Cuando mejor estábamos, pues ha habido la expulsión", ha lamentado Torres. El entrenador del Real Murcia se ha mostrado muy crítico con la decisión del colegiado. "Para mí, la roja es excesiva. Hay que saber diferenciar cuándo es voluntaria una acción y cuándo no", ha defendido.

Torres ha desvelado su malestar con la justificación del árbitro en el campo. "Lo que no me gusta es que en la explicación digan que 'nos podemos equivocar'. No, en eso no te puedes equivocar, porque nos condiciona muchísimo", ha sentenciado con rotundidad, insistiendo en que "no es justo para el trabajo del equipo".

Sacrificio para salvar un punto

El equipo ha trabajado, se ha sacrificado" Curro Torres Entrenador del Real Murcia

Tras quedarse con diez, el Real Murcia tuvo que cambiar su planteamiento. El técnico ha elogiado la reacción de sus futbolistas: "A partir de la expulsión, el equipo ha trabajado, se ha sacrificado". Aunque el conjunto grana apenas ha podido generar peligro en ataque, ha destacado la solidez defensiva para evitar ocasiones del rival.

Finalmente, Curro Torres ha concluido que, aunque el objetivo siempre es la victoria, las circunstancias obligan a valorar el resultado. "No veníamos a buscar el punto, tal como se nos había puesto, pues tenemos que darlo por bueno", ha afirmado, poniendo ya el foco en recuperar a los jugadores y preparar el próximo partido para "intentar conseguir los 3 puntos".