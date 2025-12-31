COPE
GastroCope Castellón
AGROCOPE CASTELLÓN | 31 DIC 2025

Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el acuerdo de días de faena para el sector pesquero en 2026 analizado por el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Sant Pere del Grau, Manu Peña.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura8:46 min escucha

