Renato Veiga se convierte en el fichaje más caro en la historia del Villarreal

Renato Veiga se convierte en el fichaje más caro del Villarreal. El portugués llega del Chelsea por una cantidad de 24,5 millones de euros más 5 en variables . Además, los ingleses se quedan con un porcentaje de futura venta.

Es un central de 22 años que salió de la cantera del Sporting de Portugal donde no pudo debutar. Más tarde, en la temporada 23-24, lo fichó por 5 millones de euros el Basilea donde disputó 26 partidos y anotó 2 goles. En 2024 dio el salto al Chelsea por 14 millones de euros, pero no se pudo hacerse con la titularidad y disputó 18 partidos marcando dos goles y dando una asistencia.

Esa misma temporada se fue cedido a la Juventus por 4 millones de euros jugando 15 partidos y, además, debutó en Champions ante el PSV.

Se caracteriza por tener buen juego en salida de balón, a pesar de su altura de 1,90cm. Es un jugador rápido e incluso tiene un gran golpeo de balón y es que en el Basilea a menudo lanzaba las faltas.

Tras esta incorporación, el Villarreal ya tiene a seis nuevos jugadores en plantilla, pero todo hace indicar que mínimo vendrá un delantero tras la marcha de Thierno Barry al Everton, ya está avanzada la llega de Tani Oluwaseyi.