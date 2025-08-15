El camino empieza en Santander: un año para soñar en el CD Castellón

El Castellón arranca su andadura en la Liga Hypermotion el sábado a las 17:00h ante el Racing en Santander. Tras hacer una gran pretemporada empieza un año que se antoja ilusionante el Castalia.

Una pretemporada que ha terminado con cinco victorias, dos empates y una derrota. Unos números que hablan muy bien de la buena preparaciones este mes y medio del equipo. Además, hay que sumarle a la buena labor de la dirección deportiva, que a falta de dos semanas para el cierre de mercado, ya tiene cerrada la plantilla a o no ser que haya alguna salida inesperada.

También añadir que no hay que lamentar ninguna lesión, algo que en pretemporada es habitual que suceda. Un equipo que ha demostrado que está bien físicamente y por encima de muchos rivales a los que se ha enfrentado.

Recordar que esta ha sido la primera pretemporada a los mandos del holandés, Johan Plat. Ha demostrado tener una idea clara de juego con un equipo que le gusta jugar en campo rival y tener el balón en todo momento. Además, esa presión alta que dificulta la salida de balón para los rivales.

El Racing de Santander de la mano de José Alberto López, que va a cumplir su cuarta temporada en el club. El técnico tiene una idea clara de juego que la lleva prolongando durante todos estos años

Un equipo que le gusta tener el balón y que cuando no lo tiene se encuentra incómodo en el terreno de juego. Por ahí puede estar el partido, si el Castellón consigue tener más balón y ejercer esa buena presión puede estar más cerca de llevarse los tres puntos del Sardinero

Posible once inicial:

Castellón : Matthys, Mellot, Alberto, Óscar, Salva, Barri, Doué, Mabil, Calatrava, Cipenga y Camara.