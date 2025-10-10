Caen 'in fraganti' robando cobre del alumbrado de Jaca

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Jaca, han detenido infraganti a tres personas implicadas en el robo de más de 1.000 metros de cable de cobre del alumbrado público de Jaca.

La operación se realizó dentro de un dispositivo conjunto de seguridad, motivado por robos anteriores y con la colaboración de la ciudadanía, que alertó a las autoridades tras observar los hechos.

Los agentes llegaron rápidamente al lugar y sorprendieron a los tres sospechosos agachados en la vía pública, intentando extraer el cableado municipal. Ante la presencia policial, los autores intentaron huir, pero fueron interceptados tras una persecución a pie y en vehículo. Se logró recuperar el material sustraído.

Gracias al trabajo del Grupo Operativo Local de Policía Nacional de Jaca, también se ha podido esclarecer otro robo previo de cobre, valorado en más de 11.000 euros por los servicios municipales.

El cobre, debido a su alto valor en el mercado negro, es un objetivo frecuente de este tipo de delitos. Por ello, las autoridades recomiendan extremar la vigilancia y denunciar cualquier actividad sospechosa en zonas de obras o mantenimiento urbano.