Alex García: "El césped está bastante bien y poder vivir el partido contra el Tenerife en nuestro estadio es lo mejor que nos ha podido pasar"

El Club Deportivo Tenerife visita este domingo al Club Polideportivo Cacereño (20:00 h.i.) y allí se reencontrarán los blanquiazules con un ex, Alex García, que jugó en la isla en la primera vuelta de la temporada 2016-2017 y ahora es el segundo entrenador del conjunto verdiblanco, ya que dio el salto al cuerpo técnico tras retirarse como futbolista allí en 2020.

Solo estuvo media temporada en Tenerife, pero el otrora extremo zurdo tiene buen recuerdo: "todos los recuerdos que tengo de la isla son bonitos, conocí allí a gente en el equipo que puso las cosas muy fáciles, si es cierto que a nivel deportivo no estuve al nivel que me hubiera gustado y que, evidentemente, al Tenerife también le hubiera gustado y se tuvo que tomar la decisión de salir en enero cedido y luego rescindido en verano". Y recalca que "los recuerdos que tengo allí son muy buenos porque, además, ese año fue el más cercano que ha estado el Tenerife en los últimos tiempos de volver a pisar Primera división y me hubiera gustado acabarla entera por cómo acabó".

El partido se va a disputar en el estadio Príncipe Felipe, en el que jugará por primera vez el Cacereño esta temporada: "Lo mejor que nos puede pasar es volver a nuestro campo, porque hemos jugado hasta ahora seis partidos, entre comillas, fuera de casa. Poder vivir el partido contra el Tenerife, con todo lo que implica el nombre de Tenerife, el revuelo de gente, motivación extra del equipo y el ambiente que se pueda vivir en la ciudad y todo eso poder vivirlo en casa, pues muy contentos".

Y es que el nuevo césped, cuya replantación ha provocado ese exilio, ya está en condiciones óptimas: "a día de hoy no le veo ningún tipo de problema, un césped normal, no hay ninguna cosa rara, no hay que esperar a última hora para ver si está bien o está mal. Hemos estado allí viéndolo y no había ningún problema, un césped normal y corriente, la verdad que estaba bastante bien y ojalá el domingo esté todavía mejor".