ATC premia con su Insignia de Oro la labor de Eliseo Monfort y la EASD

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha decidido conceder su máxima distinción, la Insignia de Oro, al investigador Eliseo Monfort y a la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD), que recibirá su director, Miguel Monar. El acto oficial de entrega de las insignias de ATC tendrá lugar en la cena con la que se pondrá el broche de oro al Congreso Internacional del Técnico Cerámico, y que tendrá lugar la noche del próximo 17 de noviembre, y en la que, además, se hará un balance de la actividad llevada a cabo por la entidad en los últimos 12 meses.

“La entrega de la Insignia de Oro es la forma que tenemos en la Asociación Española de Técnicos Cerámicos para reconocer y agradecer públicamente la labor que todo tipo de profesionales e instituciones realizan a favor de la constante mejora, superación y evolución del sector cerámico, como es el caso, en esta ocasión, de Eliseo Monfort y de la EASD que, desde sus respectivos campos de acción, han escrito páginas muy importantes de la historia reciente del clúster cerámico castellonense”, explica el presidente de ATC, Juan José Montoro.

Eliseo Monfort es profesor e investigador del Instituto de Tecnología Cerámica desde 1987, donde básicamente ha llevado a cabo toda su actividad profesional. Ha participado en más de 150 proyectos de I+D+i financiados por empresas y/o entidades públicas, la mayoría en líneas de investigación basadas en la aplicación de los principios de la ingeniería ambiental al procesado de materiales cerámicos. Entre sus actuales líneas de investigación cabe destacar la centrada en tecnologías de descarbonización aplicables a la industria cerámica.





Profesor de universidad desde 1989, ha dirigido 13 tesis doctorales, tiene reconocidos 6 quinquenios docentes y 6 sexenios de investigación (uno de ellos de transferencia). Es coautor de 18 libros, más de 100 artículos en revistas científicas y más de 200 comunicaciones a congresos científicos. Ha impartido más de 40 conferencias y cursos sobre distintos aspectos de la Tecnología Cerámica e Ingeniería Ambiental, en empresas, universidades y centros de investigación tanto españoles como extranjeros. Actualmente es catedrático de Ingeniería Química en la Universitat Jaume I. coordinador del grupo de investigación GAIA “Grupo de ingeniería ambiental y energética aplicada a procesos industriales” y director de la Cátedra BP de Medio Ambiente Industrial.

Con respecto a la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (EASD) hay que subrayar que se trata de un centro público de enseñanzas de artes plásticas y diseño integrado en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV) que depende de la Generalitat Valenciana y que fue fundada el año 1984.

La oferta educativa de la EASD incluye estudios de Artes Plásticas y Diseño enmarcados en el Espacio Europeo de Educación Superior: ciclos formativos de grado superior y estudios superiores de Diseño y Máster. Además, la escuela también oferta cursos de especialización.

La escuela posee la carta Erasmus y es miembro de Cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) Además pertenece a la Confederación de Escuelas de Arte (CEA) y a la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA). Actualmente el claustro está formado por 100 docentes para impartir 15 especialidades.