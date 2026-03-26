Lorca se queda sin suministro de gas natural por la rotura de una tubería
Una excavadora ha dañado la conducción en una vía de servicio de la A-7 a su paso por la pedanía de Río y se trabaja en su reparación
Lorca - Publicado el
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La rotura accidental de una tubería de gas natural ha dejado sin suministro a Lorca desde primera hora de la mañana y la empresa concesionaria del servicio trabaja en su reparación que puede llevar varias horas, ha informado el ayuntamiento.
Ha ocurrido a las 9,33 horas en una vía de servicio situada en las inmediaciones del kilómetro 633 de la A-7, en la carretera de Caravaca, pedanía de Río, en sentido Andalucía que ha tenido que ser cortada al tráfico durante unos minutos aunque la circulación ya se ha restablecido.
Se han desplazado a la zona bomberos y personal del servicio municipal de Emergencias, aunque no ha sido preciso confinar a los trabajadores de la empresas de la zona ni evacuar una estación de servicio cercana.
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