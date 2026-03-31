CERACOPE CASTELLÓN | 31 MAR 2026
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con las valoraciones a la jornada "The Future of European Ceramics" celebrado el pasado miércoles en el Parlamento Europeo en Bruselas.
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Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con las valoraciones a la jornada "The Future of European Ceramics" celebrado el pasado miércoles en el Parlamento Europeo en Bruselas.
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