CERACOPE CASTELLÓN | 30 SEP 2025

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el balance de Cersaie de la mano de Pedro Hernández de Zschimmer & Schwarz España.