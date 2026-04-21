CERACOPE CASTELLÓN | 21 ABR 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la próxima celebración del Concurso de Regeneración Urbana de la Diputación con Vicente Pallarés.