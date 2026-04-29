La Hermandad del Rocío peregrina a Roma para la bendición de su Cruz del Mundo

La Hermandad del Rocío de Málaga se encuentra en Roma para un fin de semana histórico que culminará con la bendición de su 'Cruz del Mundo'. Una delegación de más de 80 hermanos, encabezada por su hermano mayor, Francisco Javier Martín, ya ha participado en una audiencia con el Santo Padre, donde han tenido "la posibilidad de poder bendecir las potencias que llevará en su momento el Señor de los Pasos".

Un fin de semana de actos en Roma

La agenda de la hermandad en la capital italiana incluye actividades turísticas y religiosas. El viernes está dedicado a visitas al Museo del Vaticano y la Plaza de San Pedro. El sábado, "el día grande", comenzará a las 10:30 h con la bendición de la cruz en la Basílica Nacional Española de Santiago y Montserrat. Posteriormente, a las 18:00 h, se celebrará una misa en la basílica de San Pedro y, a las 20:30 h, se bendecirá un cuadro de San Francisco de Paula, del que recibirán una reliquia.

La Cruz del Mundo

El acto de la bendición de la cruz estará "abierto para todo el mundo", aunque contará con una nutrida representación de la cofradía para que sea "acorde con con el momento". El fin de semana concluirá el domingo con la asistencia al Ángelus en la Plaza de San Pedro, un momento que esperan vivir con "júbilo y alegría".

Rumbo al 50 aniversario del Señor de los Pasos

Todos estos actos se enmarcan en la celebración del 50 aniversario del Señor de los Pasos, el Cristo titular de la cofradía. Según ha explicado el hermano mayor, "todo lo que estamos haciendo es para el día 2 de octubre del año 27". En esa fecha, se estrenará un conjunto de piezas de gran valor, incluyendo una nueva túnica para el Señor, las potencias bendecidas por el Papa y la propia Cruz del Mundo.

Todo lo que estamos haciendo es para el día 2 de octubre del año 27"

Presentación de la Cruz del Mundo

Las celebraciones del aniversario ya están en marcha, tras un año de formaciones y ahora con el viaje a Roma. La hermandad no se detiene y ya planea sus próximos hitos, que llevarán la insignia a recorrer diferentes puntos de la geografía española.

Una cruz peregrina y universal

La Cruz del Mundo inicia en Roma un largo peregrinaje. A finales de agosto, viajará a Santiago de Compostela con más de 90 personas inscritas para hacer el Camino de Santiago, donde será expuesta en la Plaza del Obradoiro. Posteriormente, entre octubre y noviembre, visitará a las mínimas de Sevilla y está pendiente de confirmación su paso por la Catedral de Málaga.

Queremos que sea peregrina y que le llegue a todo el mundo"

Un detalle de la cruz

La intención de la hermandad es que la cruz llegue a tantos lugares como sea posible. "Ya nos están llamando de las iglesias de los mismos pueblos de Málaga y amigos y conocidos que quieren tenerla en su parroquia", ha señalado Martín. La insignia, diseñada por Curro Claros, incluye las 14 estaciones del vía crucis y una reliquia de Tierra Santa. El objetivo es claro: "Nosotros estamos abiertos a todo, la cruz se realizó para ello y queremos que sea peregrina y que le llegue a todo el mundo".