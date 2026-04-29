El Club Independiente Voleibol Motril, campeón provincial infantil y bronce cadete

El Club Independiente Voleibol Motril firmó una actuación sobresaliente en las fases finales provinciales, logrando el título en categoría infantil masculina y un meritorio tercer puesto en cadetes. El equipo infantil del CIV Refrip Motril, que llegaba a la fase final como segundo clasificado de la liga regular, protagonizó una actuación impecable. En la semifinal, los motrileños se impusieron con autoridad por 3-0 a los armilleros del Corpore Sano CVSA.

La gran final los enfrentó al primer clasificado y gran favorito, el Universidad de Granada. Espectacular, los jugadores motrileños desplegaron su mejor juego, destacando especialmente en las facetas de saque y bloqueo, lo que les permitió cerrar el partido con un contundente 3-0 y proclamarse campeones. Con este triunfo el equipo obtiene el billete para disputar la fase final de Andalucía, el CADEBA 2026, que se celebrará en Sanlúcar de Barrameda del 30 de abril al 3 de mayo.

Los cadetes, terceros

El conjunto cadete, bajo el nombre de Club Independiente Voleibol Imperluc Motril, logró cumplir su objetivo de la temporada al alcanzar el tercer puesto de la competición. A pesar de haber tenido una trayectoria algo irregular durante la liga, los motrileños sacaron su mejor versión en el partido definitivo por el bronce.

En un encuentro largo e intenso frente al Corpore Sano CVSA, con quienes llegaban igualados en la tabla, el CIV Imperluc Motril consiguió la victoria por un ajustado marcador de 3-2. Este resultado tiene un valor especial considerando que el bloque está compuesto por jugadores de primer año, lo que sienta unas bases sólidas para la próxima campaña aspirar a cotas mayores.