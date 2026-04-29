Motril abre el VI Circuito de Plogging reuniendo en la playa a 350 personas

La Costa Tropical volvió a activarse por una causa que trasciende lo deportivo. El VI Circuito Comarcal de Plogging ‘Fundación Miguel García’ arrancó en Motril con una jornada marcada por la alta participación, la concienciación y el compromiso medioambiental. La primera cita del circuito reunió a 350 personas entre familias, clubes y voluntarios en el entorno litoral motrileño. La actividad dio comienzo a las 10 horas desde las instalaciones de AWA Watersport, en la playa de Motril, desde donde los participantes iniciaron un recorrido tranquilo por la Senda del Litoral.

Bolsas en mano y con presencia de gente de todas las edades, los asistentes fueron recogiendo residuos a lo largo del trayecto, en una imagen que refleja el espíritu de esta disciplina. Fue en la zona del Camino Patria donde se concentró la mayor acumulación de basura, obligando a los participantes a intensificar el trabajo en ese punto del recorrido. La jornada estuvo marcada además por el calor, aunque las altas temperaturas no frenaron la implicación de los asistentes, que mantuvieron un ritmo constante durante toda la actividad.

Más allá de los kilómetros recorridos, la iniciativa volvió a poner el foco en la sensibilización ambiental. El plogging, que combina ejercicio físico y recogida de residuos, continúa consolidándose como una herramienta eficaz para fomentar hábitos responsables y el cuidado del entorno natural. El formato accesible del recorrido facilitó la participación masiva, reforzando el objetivo principal del circuito: implicar a la ciudadanía en la conservación de la Costa Tropical desde una perspectiva activa y participativa.

La jornada concluyó en un ambiente de convivencia. Los participantes pudieron disfrutar de una degustación de productos de La Caña -gazpacho, guacamole, tomates cherry, entre otros-, pensada para recuperar energías tras el esfuerzo. Posteriormente tomaron protagonismo las actividades náuticas organizadas por AWA Watersport, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de practicar kayak, paddle surf y otras modalidades. Los más pequeños también disfrutaron en la orilla bajo la supervisión de monitores, completando una jornada lúdica y familiar.

Tras su paso por Motril, el circuito continuará su recorrido por la comarca con tres nuevas jornadas. La siguiente parada será el 16 de mayo en Vélez de Benaudalla; después le seguirá Salobreña el 24 de octubre; para finalizar el 15 de noviembre en el anejo motrileño de Puntalón.