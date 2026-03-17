CERACOPE CASTELLÓN | 17 MAR 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la presentación de la 50ª edición de los Alfa de Oro, que se entregarán en Castellón.