CERACOPE CASTELLÓN | 14 ABR 2026
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la celebración de una nueva edición de Arq/Decó en las instalaciones de Pamesa Cerámica.
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Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la celebración de una nueva edición de Arq/Decó en las instalaciones de Pamesa Cerámica.
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