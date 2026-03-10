CERACOPE CASTELLÓN | 10 MAR 2026
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la publicación del primer volumen de la Enciclopedia sobre Tecnología Cerámica desde la Cátedra Altadia de la UJI.
