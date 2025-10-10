Escuchar, desarrollar y adaptar. Del laboratorio al fabricante cerámico

En nuestro recorrido por los 25 años de historia de Smalticeram España, descubrimos a una de las personas que mejor conoce su evolución, Emilio Silvestre Recatalá, responsable técnico de la compañía. Desde el Laboratorio, Emilio lidera el trabajo de desarrollar y adaptar soluciones cerámicas a las necesidades de cada cliente, tanto en el mercado nacional como internacional. Con más de dos décadas de experiencia en Smalticeram, comparte su visión sobre la transformación del sector y el papel que desempeña la colaboración técnica en el desarrollo de nuevos productos. Además, nos ofrece un análisis del momento actual del mercado tras la reciente feria Cersaie en Bolonia, donde la innovación y la sostenibilidad vuelven a marcar el rumbo de la industria cerámica.