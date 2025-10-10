COPE
Podcasts
Castellón
Castellón

Escuchar, desarrollar y adaptar. Del laboratorio al fabricante cerámico

En nuestro recorrido por los 25 años de historia de Smalticeram España, descubrimos a una de las personas que mejor conoce su evolución, Emilio Silvestre Recatalá, responsable técnico de la compañía. Desde el Laboratorio, Emilio lidera el trabajo de desarrollar y adaptar soluciones cerámicas a las necesidades de cada cliente, tanto en el mercado nacional como internacional. Con más de dos décadas de experiencia en Smalticeram, comparte su visión sobre la transformación del sector y el papel que desempeña la colaboración técnica en el desarrollo de nuevos productos. Además, nos ofrece un análisis del momento actual del mercado tras la reciente feria Cersaie en Bolonia, donde la innovación y la sostenibilidad vuelven a marcar el rumbo de la industria cerámica.

Emilio Silvestre Recatalá, responsable técnico de Smalticeram
00:00
Descargar

En nuestro recorrido por los 25 años de historia de Smalticeram España, descubrimos a una de las personas que mejor conoce su evolución, Emilio Silvestre Recatalá, responsable técnico de la compañía. Desde el Laboratorio, Emilio lidera el trabajo de desarrollar y adaptar soluciones cerámicas a las necesidades de cada cliente, tanto en el mercado nacional como internacional. Con más de dos décadas de experiencia en Smalticeram, comparte su visión sobre la transformación del sector y el papel que desempeña la colaboración técnica en el desarrollo de nuevos productos. Además, nos ofrece un análisis del momento actual del mercado tras la reciente feria Cersaie en Bolonia, donde la innovación y la sostenibilidad vuelven a marcar el rumbo de la industria cerámica.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura

Descargar

En nuestro recorrido por los 25 años de historia de Smalticeram España, descubrimos a una de las personas que mejor conoce su evolución, Emilio Silvestre Recatalá, responsable técnico de la compañía. Desde el Laboratorio, Emilio lidera el trabajo de desarrollar y adaptar soluciones cerámicas a las necesidades de cada cliente, tanto en el mercado nacional como internacional. Con más de dos décadas de experiencia en Smalticeram, comparte su visión sobre la transformación del sector y el papel que desempeña la colaboración técnica en el desarrollo de nuevos productos. Además, nos ofrece un análisis del momento actual del mercado tras la reciente feria Cersaie en Bolonia, donde la innovación y la sostenibilidad vuelven a marcar el rumbo de la industria cerámica.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CASTELLÓN

COPE CASTELLÓN

En Directo COPE MÁS CASTELLÓN

COPE MÁS CASTELLÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 10 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking