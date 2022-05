El servicio de psiquiatría del Hospital de Vinaròs sufre un grave déficit de personal

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV denuncia la "grave" situación que padece la Unidad de Salud Mental del Hospital de Vinaròs así como el propio Hospital Comarcal de Vinaròs.

Desde el sindicato han asegurado que el Servicio de Psiquiatría está "totalmente desprovisto de psiquiatras ya que en estos momentos solo hay un profesional en activo pero exento de guardias". Además, "dos compañeros han renunciado al contrato y el resto están ausentes por diversos motivos legales".

Ante esta situación, según sostiene el CESM-CV, "el jefe de sección dimitió el pasado 6 de mayo ante la grave situación que padece la Unidad de Salud Mental del Hospital de Vinaròs".

Además, de las 27 vacantes ofertadas al personal médico en el Hospital Comarcal de Vinaròs "sólo han sido cubiertas 4 por bolsa el resto han salido como imposible asignación", ha indicado el sindicato.

Un extremo que, según han indicado, "perjudica de forma evidente a los hospitales periféricos como es el caso del Hospital Comarcal y su departamento" y ante el cual han pedido a la Conselleria que "defina las plazas de difícil cobertura y que las soluciones propuestas incluyan además incentivos económicos para cubrir estos puestos".

Las causas a las que hace referencia el CESM-CV radican en que desde hace años el 25 % de los ingresos de pacientes se tienen que hacer fuera del Hospital Provincial por no disponer de camas libres de psiquiatría en dicho hospital.

También señalan que el hospital de Vinaròs carece de unidad de hospitalización psiquiátrica y es el Hospital Provincial de Castellón dónde se ingresan los pacientes psiquiátricos por ser el de referencia.

Apuntan asimismo que en este momento no hay ningún psiquiatra que pueda hacer guardias, por lo que las urgencias se atienden en el Provincial; que el proyecto de hospital de día tiene recursos de personal pero no existe espacio físico para ubicarlo o que la sección de psiquiatría infantil no tiene psiquiatra.